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Цены на нефть 19 января перешли к росту в ожидании восстановления спроса
13:17 19.01.2021 |
Стоимость нефти во вторник днем растет по всем основным фьючерсным контрактам, в то время как инвесторы оценивают перспективы восстановления уровня спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.51 EET цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 1,19%, до 55,41 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 52,51 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на WTI тем временем дорожают на 1%, до 52,57 доллара за баррель.
Стоимость "черного золота" во вторник перешла к росту после двухдневного снижения и разнонаправленной динамики утром, когда Brent дорожал лишь в пределах 0,5%, а WTI и вовсе дешевел. Снижение было вызвано опасениями за восстановление мировой экономики и продлением карантина в ряде стран на фоне растущей заболеваемости коронавирусом в мире.
Аналитики PVM отмечают агентству Рейтер, что, несмотря на "откат", наблюдавшийся на нефтяном рынке, уверенность в восстановлении экономики "вряд ли исчезнет". А оптимизм в отношении восстановления спроса в долгосрочной перспективе продолжают поддерживать новости о начавшейся вакцинации от коронавируса в мире.
Инвесторы обратили внимание на январский доклад Мирового энергетического агентства (МЭА), которое ожидает, что в текущем году спрос на нефть вырастет на 5,5 миллиона баррелей в сутки и восстановится до уровня 96,6 миллиона баррелей в сутки.
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