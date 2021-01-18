Розничные сети 18 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–40 коп.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 12-13 коп./л, до 11,97–12,00 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Кировоградской и Черкасской областях, где стоимость автогаза выросла на 65 коп./л и 40 коп./л — до 12,15 грн/л и 11,95 грн/л соответственно. В других областях цена выросла на 10-35 коп./л.

В сети WOG продукт подорожал на 22 коп./л, до 13,50 грн/л.

«БРСМ-Нафта» во всех регионах своего присутствия, за исключением Днепропетровской, Одесской и Полтавской областей, подняла цены на 10-30 коп./л, до 12,39-12,5 9 грн/л.

Такие сети как AMIC, KLO, UPG, BVS, «Рур Групп», «Фактор», «Татнефть-АЗС-Украина», «Овис», Mango и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 10-40 коп./л (см. табл.).

Средняя стоимость СУГ по Украине 18 января составила 12,61 грн/л (+10 коп./л).

Компания Цена Изм. ОККО 13,35 0,00 WOG 13,50 0,22 Авиас 12,00 0,13 Укрнафта 11,97 0,12 AMIC 12,34 0,04 Shell 12,37 0,00 SOCAR 13,48 0,00 БРСМ-Нафта 12,60 0,11 Glusco 12,71 0,00 KLO 12,89 0,10 Автотранс 12,98 0,00 UPG 12,35 0,40 Параллель 13,25 0,00 BVS 12,49 0,10 Chipo 12,48 0,00 Рур Групп 12,49 0,40 Авантаж 7 11,72 0,00 Фактор 12,00 0,40 Mango 12,32 0,07 Motto 12,45 0,13 SUN OIL 12,53 0,00 Татнефть-АЗС-Украина 12,42 0,30 Овис 12,39 0,10 Средняя цена в Украине: 12,61 0,10

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 16 на 18 января, грн/л: