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Розничные сети 18 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–40 коп.
12:50 18.01.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 12-13 коп./л, до 11,97–12,00 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Кировоградской и Черкасской областях, где стоимость автогаза выросла на 65 коп./л и 40 коп./л — до 12,15 грн/л и 11,95 грн/л соответственно. В других областях цена выросла на 10-35 коп./л.
В сети WOG продукт подорожал на 22 коп./л, до 13,50 грн/л.
«БРСМ-Нафта» во всех регионах своего присутствия, за исключением Днепропетровской, Одесской и Полтавской областей, подняла цены на 10-30 коп./л, до 12,39-12,5 9 грн/л.
Такие сети как AMIC, KLO, UPG, BVS, «Рур Групп», «Фактор», «Татнефть-АЗС-Украина», «Овис», Mango и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 10-40 коп./л (см. табл.).
Средняя стоимость СУГ по Украине 18 января составила 12,61 грн/л (+10 коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 16 на 18 января, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,35
|
0,00
|
WOG
|
13,50
|
0,22
|
Авиас
|
12,00
|
0,13
|
Укрнафта
|
11,97
|
0,12
|
AMIC
|
12,34
|
0,04
|
Shell
|
12,37
|
0,00
|
SOCAR
|
13,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,60
|
0,11
|
Glusco
|
12,71
|
0,00
|
KLO
|
12,89
|
0,10
|
Автотранс
|
12,98
|
0,00
|
UPG
|
12,35
|
0,40
|
Параллель
|
13,25
|
0,00
|
BVS
|
12,49
|
0,10
|
Chipo
|
12,48
|
0,00
|
Рур Групп
|
12,49
|
0,40
|
Авантаж 7
|
11,72
|
0,00
|
Фактор
|
12,00
|
0,40
|
Mango
|
12,32
|
0,07
|
Motto
|
12,45
|
0,13
|
SUN OIL
|
12,53
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,42
|
0,30
|
Овис
|
12,39
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
12,61
|
0,10
|
|
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