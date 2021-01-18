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Розничные операторы 18 января повысили цены на бензины и дизельное топливо
12:19 18.01.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, «БРСМ-Нафта» в Киевской, Полтавской и Черкасской областях подняла цены на дизельное топливо на 10 коп./л, до 22,59-22,69грн/л. При этом в среднем по сети ДТ подорожало на 4 коп./л, до 22,58 грн/л. Цена бензинов на «БРСМ» осталась на прежнем уровне.
Полтавская сеть «Автотранс» увеличила стоимость всех видов топлива на 50 коп./л: А-92 подорожал до 25,98 грн/л, А-95 — до 26,98 грн/л, ДТ — до 25,48 грн/л.
«Автопорт» подняла цены на бензины и ДТ на 30 коп./л: «двойка» подорожала до 27,50 грн/л, «пятерка» — до 28,00 грн/л, ДТ — 27,50 грн/л.
Такие сети как Motto, «Катрал» и «Татнефть-АЗС-Украина» подняли цены на топливо в пределах 5-90 коп./л (см. табл).Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 16 по 18 января 2021 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
WOG
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,98
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
25,96
|
0,00
|
Shell
|
25,99
|
0,00
|
27,65
|
0,00
|
26,74
|
0,00
|
SOCAR
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,97
|
0,00
|
23,97
|
0,00
|
22,58
|
0,04
|
Glusco
|
25,33
|
0,00
|
27,33
|
0,00
|
26,33
|
0,00
|
KLO
|
26,39
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
25,79
|
0,00
|
Автотранс
|
25,98
|
0,50
|
26,98
|
0,50
|
25,48
|
0,50
|
UPG
|
24,10
|
0,00
|
25,10
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
Параллель
|
27,80
|
0,00
|
28,80
|
0,00
|
27,80
|
0,00
|
BVS
|
24,59
|
0,00
|
25,69
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
Chipo
|
24,26
|
0,00
|
25,26
|
0,00
|
23,54
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,62
|
0,00
|
23,64
|
0,00
|
22,67
|
0,00
|
Mango
|
23,19
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
Motto
|
22,68
|
0,05
|
23,76
|
0,05
|
22,53
|
0,07
|
Автопорт
|
27,50
|
0,30
|
28,00
|
0,30
|
27,50
|
0,30
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
23,61
|
0,87
|
24,75
|
0,87
|
24,39
|
0,87
|
Катрал
|
24,19
|
0,20
|
25,17
|
0,20
|
21,87
|
0,30
|
Средняя цена в Украине:
|
24,30
|
0,02
|
25,33
|
0,02
|
24,72
|
0,02
|
|
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