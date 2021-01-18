Нефть дешевеет 18 января на опасениях вокруг спроса и предложения

Стоимость нефти в понедельник утром снижается практически на 1% на опасениях по поводу влияния коронавируса на баланс спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 EET цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,94%, до 54,58 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,82%, до 51,99 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 0,9%, до 51,89 доллара за баррель.

Перспективы восстановления спроса на "черное золото" ставятся под сомнение на фоне активного роста числа случаев коронавируса в мире. Многие страны ужесточают карантинные меры, вводимые с целью замедлить распространение вируса. В частности, в США за последние сутки было выявлено 198 тысяч новых случаев COVID, а число умерших приближается к 400 тысячам.

Инвесторы также опасаются, что рост буровой активности в США может повлечь за собой увеличение предложения на рынке, поскольку компании пользуются высокими ценами на нефть. Согласно данным компании Baker Hughes, за неделю, завершившуюся 15 января, число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 13, до 373 агрегатов. Увеличение их числа продолжается уже восьмую неделю подряд.

Основное внимание трейдеров на текущей неделе будет направлено на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена и то, какие меры он примет для поддержки американской экономики.

"Инаугурация Байдена будет в центре внимания рынков на этой неделе, особенно на том, как быстро он сможет развернуть свои планы финансового стимулирования " - сказал агентству Блумберг экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee).