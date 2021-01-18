Финансовые новости
- |
- 18.01.21
- |
- 09:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дешевеет 18 января на опасениях вокруг спроса и предложения
08:07 18.01.2021 |
Стоимость нефти в понедельник утром снижается практически на 1% на опасениях по поводу влияния коронавируса на баланс спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 EET цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,94%, до 54,58 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,82%, до 51,99 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 0,9%, до 51,89 доллара за баррель.
Перспективы восстановления спроса на "черное золото" ставятся под сомнение на фоне активного роста числа случаев коронавируса в мире. Многие страны ужесточают карантинные меры, вводимые с целью замедлить распространение вируса. В частности, в США за последние сутки было выявлено 198 тысяч новых случаев COVID, а число умерших приближается к 400 тысячам.
Инвесторы также опасаются, что рост буровой активности в США может повлечь за собой увеличение предложения на рынке, поскольку компании пользуются высокими ценами на нефть. Согласно данным компании Baker Hughes, за неделю, завершившуюся 15 января, число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 13, до 373 агрегатов. Увеличение их числа продолжается уже восьмую неделю подряд.
Основное внимание трейдеров на текущей неделе будет направлено на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена и то, какие меры он примет для поддержки американской экономики.
"Инаугурация Байдена будет в центре внимания рынков на этой неделе, особенно на том, как быстро он сможет развернуть свои планы финансового стимулирования " - сказал агентству Блумберг экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кадровая дыра. Почему коллаборантов на КПВВ массово меняют на кадровых ихтамнетов
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. ВМС создали ракетный дивизион для «Нептунов»
|Goldman Sachs поднял Украину на две позиции в ESG-рейтинге развивающихся рынков
|Витренко заявил о дефиците электроэнергии в Украине
|Неожиданная покупка доллара взвинтила в пятницу вечером курс доллара на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Швейцарская страховая компания вышла из проекта «Северный поток-2»
|За 2020 год в местные бюджеты поступило 93 миллиона транспортного налога
|Украина за год экспортировала свыше 27 миллионов тонн зерна
|Золото дешевеет 18 января на укреплении доллара
|Нефть дешевеет 18 января на опасениях вокруг спроса и предложения
|На рынке СУГ ажиотажный рост цен
|Goldman Sachs поднял Украину на две позиции в ESG-рейтинге развивающихся рынков
Это интересно
|Samsung пообещала поддержку S Pen для других смартфонов Galaxy
|Британец случайно выбросил диск с биткоинами на 287 млн долларов и теперь просит власти о помощи
|Xiaomi попала под санкции США, но есть разница с Huawei
|Новшество WhatsApp для большого потока сообщений. «Прочитать позднее» приходит на смену архиву
|Alibaba, Tencent и Baidu миновали угрозу американских санкций, но пострадают другие
|Samsung впервые продемонстрировала скрытую под экраном камеру и первыми её получат не смартфоны
|Cadillac представил футуристичный концепт персонального транспорта будущего