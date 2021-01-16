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На рынке СУГ ажиотажный рост цен
17:07 16.01.2021 |
Отмена Аукционным комитетом Министерства энергетики торгов по продаже сжиженного газа АО «Укргаздобыча» спровоцировала ажиотаж на рынке, повлекший подорожание ресурса. Об этом enkorr сообщили участники рынка.
В частности, на январских аукционах Regal Petroleum и Полтавской газонефтяной компании (ПГНК) цена сжиженного газа выросла на 2 160 грн/т и 2 700 грн/т, до 19 580 грн/т и 20 500 грн/т соответственно.
Главной причиной, спровоцировавшей такой рост, по мнению участников рынка, стала отмена Аукционным комитетом торгов по продаже СУГ «Укргаздобычи», запланированных на 12 и 19 января 2021 г.. Напомним, в проведении аукционов было отказано в связи с введением усиленных карантинных мер в период с 8 по 24 января.
Примечательно, несмотря на такой запрет для УГД, другому отечественному крупнейшему производителю - компании «Укрнафта» - удалось провести торги 15 января. На них было реализовано 16 130 т СУГ по средневзвешенной цене 17 700 грн/т. Отметим, что основным покупателем продукта на аукционе являются компании из группы «Приват».
Участники рынка отмечают, что ресурс УГД, который, как правило, выставлялся два-три раза в неделю, был источником продаж для мелких компаний, а его отсутствие привело к локальному дефициту в отдельных регионах. «В некоторых областях наблюдается нехватка ресурса, которая обычно «закрывалась» продуктом, купленным на аукционах «Украгаздобычи», - сообщал ранее один из трейдеров.
Кроме того, этот дефицит в надежде заработать подогревают и крупные трейдеры, которые под конец недели сняли свои предложения по рынку.
«Мы видим, что рост на аукционах уверено опережает динамику роста цен на границе. Если на границе СУГ подорожал на $50/т, или 1 400 грн/т, то по итогам аукционов небольших украинских производителей рост цен составил 2 500 грн/т, что свидетельствует о крупной ажиотажной составляющей», - говорит аналитик Консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн.
По его словам, отмена аукционов УГД не только дестабилизировала рынок и привела к значительному подорожанию ресурса, но и, очевидно, скажется недополученной прибылью для госкомпании.
Напомним, последний раз аукционы УГД были заблокированы в конце августа 2020 г., когда Аукционный комитет лишился кворума из-за того, что его глава Максим Немчинов ушел в отпуск.
В ходе онлайн-конференции LPG Ukraine 2020 заместитель главы дивизиона «Нефть» НАК «Нафтогаз Украины» директор по коммерческим вопросам АО «Укргаздобыча» Сергей Федоренко заявил, что «Укргаздобыча» планирует реализацию сжиженного газа на биржевых торгах по долгосрочным контрактам.
По его словам, это последняя регуляторная практика и изменение, которых требует реализация УГД с точки зрения продаж сжиженного газа, нефти и конденсата.
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