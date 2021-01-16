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Розничные операторы в период с 11 по 16 января повысили стоимость бензина и ДТ на 0,1–1 грн
15:12 16.01.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Все виды топлива на станциях «Авантаж» подорожали на 50 коп./л: А-92 подорожал до 22,95 грн/л, А-95 — до 23,95 грн/л, ДТ – до 22,35 грн/л. Цены на топливо в сети Glusco выросли на 58 коп./л: А-92 – до 25,33 грн/л, А-95 — до 27,33 грн/л, ДТ – до 26,33 грн/л.
Shell в среднем подняла цены на бензины и ДТ на 20 коп./л. Так, бензин А-92 в этой сети подорожал до 25,99 грн/л, А-95 — до 27,65 грн/л, ДТ — до 26,74 грн/л.
На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 28 коп./л, бензины – на 20 коп./л.
Сеть АЗК BVS увеличила стоимость топлива на 20-30 коп./л: А-92 подорожал до 24,59 грн/л, А-95 — до 25,69 грн/л, ДТ — до 24,49 грн/л. На 50 коп./л все виды топлива подорожали в сети «Авантранс».
На станциях Mango цены на бензины выросли на 50 коп./л, на ДТ — на 70 коп./л, а на Motto топливо подорожало на 13-23 коп./л.
Такие сети как AMIC, «Параллель», Chipo, «Укр-Петроль», Marshal и SUN OIL в среднем подняли цены на 0,05-1 грн/л (см. табл.).Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 11 по 16 января 2021 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
WOG
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,98
|
0,05
|
26,98
|
0,05
|
25,96
|
0,06
|
Shell
|
25,99
|
0,20
|
27,65
|
0,20
|
26,74
|
0,20
|
SOCAR
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,97
|
0,20
|
23,97
|
0,20
|
22,54
|
0,28
|
Glusco
|
25,33
|
0,58
|
27,33
|
0,58
|
26,33
|
0,58
|
KLO
|
26,39
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
25,79
|
0,00
|
Автотранс
|
25,48
|
0,50
|
26,48
|
0,50
|
24,98
|
0,50
|
UPG
|
24,10
|
0,00
|
25,10
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
Параллель
|
27,80
|
0,21
|
28,80
|
0,21
|
27,80
|
0,21
|
BVS
|
24,59
|
0,20
|
25,69
|
0,30
|
24,49
|
0,30
|
Chipo
|
24,26
|
0,40
|
25,26
|
0,40
|
23,54
|
0,42
|
Укр-Петроль
|
22,80
|
0,50
|
23,30
|
0,50
|
23,40
|
0,50
|
Авантаж 7
|
22,95
|
0,50
|
23,95
|
0,50
|
22,35
|
0,50
|
Marshal
|
23,00
|
1,00
|
24,00
|
1,00
|
21,50
|
0,50
|
SUN OIL
|
22,62
|
0,34
|
23,64
|
0,36
|
22,67
|
0,29
|
Mango
|
23,19
|
0,50
|
24,19
|
0,50
|
22,99
|
0,70
|
Motto
|
22,63
|
0,13
|
23,71
|
0,22
|
22,46
|
0,23
|
Средняя цена в Украине:
|
24,28
|
0,10
|
25,31
|
0,09
|
24,70
|
0,10
|
|
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