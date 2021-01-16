Розничные операторы в период с 11 по 16 января повысили стоимость бензина и ДТ на 0,1–1 грн

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Все виды топлива на станциях «Авантаж» подорожали на 50 коп./л: А-92 подорожал до 22,95 грн/л, А-95 — до 23,95 грн/л, ДТ – до 22,35 грн/л. Цены на топливо в сети Glusco выросли на 58 коп./л: А-92 – до 25,33 грн/л, А-95 — до 27,33 грн/л, ДТ – до 26,33 грн/л.

Shell в среднем подняла цены на бензины и ДТ на 20 коп./л. Так, бензин А-92 в этой сети подорожал до 25,99 грн/л, А-95 — до 27,65 грн/л, ДТ — до 26,74 грн/л.

На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 28 коп./л, бензины – на 20 коп./л.

Сеть АЗК BVS увеличила стоимость топлива на 20-30 коп./л: А-92 подорожал до 24,59 грн/л, А-95 — до 25,69 грн/л, ДТ — до 24,49 грн/л. На 50 коп./л все виды топлива подорожали в сети «Авантранс».

На станциях Mango цены на бензины выросли на 50 коп./л, на ДТ — на 70 коп./л, а на Motto топливо подорожало на 13-23 коп./л.

Такие сети как AMIC, «Параллель», Chipo, «Укр-Петроль», Marshal и SUN OIL в среднем подняли цены на 0,05-1 грн/л (см. табл.).

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 27,99 0,00 28,99 0,00 27,99 0,00 WOG 27,99 0,00 28,99 0,00 27,99 0,00 Авиас 21,95 0,00 22,95 0,00 23,00 0,00 Укрнафта 22,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 AMIC 25,98 0,05 26,98 0,05 25,96 0,06 Shell 25,99 0,20 27,65 0,20 26,74 0,20 SOCAR 28,48 0,00 29,48 0,00 28,98 0,00 БРСМ-Нафта 22,97 0,20 23,97 0,20 22,54 0,28 Glusco 25,33 0,58 27,33 0,58 26,33 0,58 KLO 26,39 0,00 27,39 0,00 25,79 0,00 Автотранс 25,48 0,50 26,48 0,50 24,98 0,50 UPG 24,10 0,00 25,10 0,00 23,40 0,00 Параллель 27,80 0,21 28,80 0,21 27,80 0,21 BVS 24,59 0,20 25,69 0,30 24,49 0,30 Chipo 24,26 0,40 25,26 0,40 23,54 0,42 Укр-Петроль 22,80 0,50 23,30 0,50 23,40 0,50 Авантаж 7 22,95 0,50 23,95 0,50 22,35 0,50 Marshal 23,00 1,00 24,00 1,00 21,50 0,50 SUN OIL 22,62 0,34 23,64 0,36 22,67 0,29 Mango 23,19 0,50 24,19 0,50 22,99 0,70 Motto 22,63 0,13 23,71 0,22 22,46 0,23 Средняя цена в Украине: 24,28 0,10 25,31 0,09 24,70 0,10

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 11 по 16 января 2021 г., грн/л