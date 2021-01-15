Розничные сети 15 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–25 коп.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в Ровенской и Черкасской областях на 10 и 20 коп./л, до 11,55 грн/л.

В сети ОККО продукт подорожал на 28 коп./л, до 13,35 грн/л.

«БРСМ-Нафта» во всех регионах своего присутствия, за исключением Одесской и Полтавской областей, подняла цены на 10 коп./л, до 11,99-12,19 грн/л.

Такие сети как Chipo, Luxwen, «Авантаж 7», SUN OIL, Mango и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 15-25 коп./л (см. табл.).

Средняя стоимость СУГ по Украине 14 января составила 12,36 грн/л (+2 коп./л).

Отметим, в период с 5 по 15 января заметно выросли оптовые цены сжиженного газа. По данным Консалтинговой группы «А-95», за этот период средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) выросла на 1 480 грн/т, до 20 190 грн/т.

Компания Цена Изм. ОККО 13,35 0,28 WOG 13,04 0,00 Авиас 11,80 0,01 Укрнафта 11,78 0,01 AMIC 12,29 0,00 Shell 12,37 0,00 SOCAR 13,08 0,00 БРСМ-Нафта 12,47 0,08 Glusco 12,52 0,00 KLO 12,69 0,00 Автотранс 12,98 0,00 UPG 11,95 0,00 Параллель 12,99 0,00 BVS 12,39 0,00 Chipo 12,48 0,24 Luxwen 12,29 0,20 Авантаж 7 11,62 0,13 Marshal 11,60 0,00 SUN OIL 12,53 0,17 Mango 12,26 0,20 Motto 12,21 0,13 Средняя цена в Украине: 12,43 0,06

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 14 на 15 января, грн/л: