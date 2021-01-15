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Розничные сети 15 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–25 коп.
15:28 15.01.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в Ровенской и Черкасской областях на 10 и 20 коп./л, до 11,55 грн/л.
В сети ОККО продукт подорожал на 28 коп./л, до 13,35 грн/л.
«БРСМ-Нафта» во всех регионах своего присутствия, за исключением Одесской и Полтавской областей, подняла цены на 10 коп./л, до 11,99-12,19 грн/л.
Такие сети как Chipo, Luxwen, «Авантаж 7», SUN OIL, Mango и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 15-25 коп./л (см. табл.).
Средняя стоимость СУГ по Украине 14 января составила 12,36 грн/л (+2 коп./л).
Отметим, в период с 5 по 15 января заметно выросли оптовые цены сжиженного газа. По данным Консалтинговой группы «А-95», за этот период средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) выросла на 1 480 грн/т, до 20 190 грн/т.Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 14 на 15 января, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,35
|
0,28
|
WOG
|
13,04
|
0,00
|
Авиас
|
11,80
|
0,01
|
Укрнафта
|
11,78
|
0,01
|
AMIC
|
12,29
|
0,00
|
Shell
|
12,37
|
0,00
|
SOCAR
|
13,08
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,47
|
0,08
|
Glusco
|
12,52
|
0,00
|
KLO
|
12,69
|
0,00
|
Автотранс
|
12,98
|
0,00
|
UPG
|
11,95
|
0,00
|
Параллель
|
12,99
|
0,00
|
BVS
|
12,39
|
0,00
|
Chipo
|
12,48
|
0,24
|
Luxwen
|
12,29
|
0,20
|
Авантаж 7
|
11,62
|
0,13
|
Marshal
|
11,60
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,53
|
0,17
|
Mango
|
12,26
|
0,20
|
Motto
|
12,21
|
0,13
|
Средняя цена в Украине:
|
12,43
|
0,06
|
|
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