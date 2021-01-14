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Сети-дискаунтеры 14 января повысили цены на бензин и ДТ на 10-30 коп
14:26 14.01.2021 |
Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 14 января повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, «БРСМ-Нафта» в Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областях подняла цены на дизельное топливо на 10 коп./л, до 22,39-22,49 грн/л. При этом в среднем по сети ДТ подорожало на 4 коп./л, до 22,44 грн/л. Цена бензинов на «БРСМ» осталась на прежнем уровне.
Полтавская сеть «Автотранс» увеличила стоимость бензинов на 20 коп./л: А-92 — до 25,18 грн/л, А-95 — до 26,18 грн/л. ДТ на станциях «Автотранс» подорожало на 30 коп./л, до 24,78 грн/л.
Motto 14 января в некоторых регионах подняла цены на бензины в пределах 10-20 коп./л. Таким образом, средняя цена «двойки» по сети составляет 22,61 грн/л, «пятерки» – 23,61 грн/л, ДТ – 22,33 грн/л.
Такие сети как «Катрал», BVS и «Фактор» подняли цены на топливо в пределах 10-30 коп./л (см. табл).Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 13 на 14 января 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
WOG
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,94
|
0,00
|
26,94
|
0,00
|
25,91
|
0,00
|
Shell
|
25,99
|
0,00
|
27,65
|
0,00
|
26,74
|
0,00
|
SOCAR
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,97
|
0,00
|
23,97
|
0,00
|
22,44
|
0,04
|
Glusco
|
25,02
|
0,00
|
27,02
|
0,00
|
26,02
|
0,00
|
KLO
|
26,39
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
25,79
|
0,00
|
Автотранс
|
25,18
|
0,20
|
26,18
|
0,20
|
24,78
|
0,30
|
UPG
|
24,10
|
0,00
|
25,10
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
Параллель
|
27,58
|
0,00
|
28,58
|
0,00
|
27,58
|
0,00
|
BVS
|
24,49
|
0,10
|
25,59
|
0,20
|
24,39
|
0,10
|
Chipo
|
24,26
|
0,00
|
25,26
|
0,00
|
23,52
|
0,00
|
Mango
|
22,89
|
0,10
|
23,89
|
0,10
|
22,69
|
0,10
|
Motto
|
22,61
|
0,07
|
23,61
|
0,07
|
22,33
|
0,05
|
Marshal
|
23,00
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,28
|
0,00
|
23,28
|
0,00
|
22,38
|
0,00
|
Фактор
|
23,00
|
0,30
|
24,00
|
0,30
|
21,80
|
0,30
|
Катрал
|
23,89
|
0,10
|
24,87
|
0,10
|
21,47
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
24,24
|
0,01
|
25,27
|
0,01
|
24,66
|
0,01
|
|
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