Сети-дискаунтеры 14 января повысили цены на бензин и ДТ на 10-30 коп

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 14 января повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В частности, «БРСМ-Нафта» в Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областях подняла цены на дизельное топливо на 10 коп./л, до 22,39-22,49 грн/л. При этом в среднем по сети ДТ подорожало на 4 коп./л, до 22,44 грн/л. Цена бензинов на «БРСМ» осталась на прежнем уровне.

Полтавская сеть «Автотранс» увеличила стоимость бензинов на 20 коп./л: А-92 — до 25,18 грн/л, А-95 — до 26,18 грн/л. ДТ на станциях «Автотранс» подорожало на 30 коп./л, до 24,78 грн/л.

Motto 14 января в некоторых регионах подняла цены на бензины в пределах 10-20 коп./л. Таким образом, средняя цена «двойки» по сети составляет 22,61 грн/л, «пятерки» – 23,61 грн/л, ДТ – 22,33 грн/л.

Такие сети как «Катрал», BVS и «Фактор» подняли цены на топливо в пределах 10-30 коп./л (см. табл).