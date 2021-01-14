Финансовые новости
- |
- 14.01.21
- |
- 14:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Розничные сети 14 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–20 коп
13:53 14.01.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены 3 коп./л, до 11,77–11,79 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Житомирской области, где стоимость автогаза выросла на 70 коп./л — до 11,65 грн/л. При этом в Ровенской области продукт на станциях «Привата» подешевел на 15 коп./л, до 11,45 грн/л.
«БРСМ-Нафта» во всех регионах своего присутствия, за исключением Одесской и Полтавской областей, подняла цены на 10-20 коп./л, до 11,99-12,19 грн/л. На станциях Motto в Днепропетровской области автогаз подорожал на 30 коп./л, до 12,38 грн/л, в Киевской и Харьковской — на 10 коп./л, до 11,18 грн/л и 12,18 грн/л соответственно.
Такие сети как Mango, «Укргаздобыча» и «Кворум» увеличили цифры ценников на автогаз на 10-30 коп./л (см. табл).
Средняя стоимость СУГ по Украине 14 января составила 12,36 грн/л (+2 коп./л).
Отметим, 5-14 января оптовая стоимость сжиженного газа заметно возросла. В частности, по данным «А-95», за этот период средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) выросла на 1 350 грн/т, до 20 060 грн/т.Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 13 на 14 января, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,07
|
0,00
|
WOG
|
13,04
|
0,00
|
Авиас
|
11,79
|
0,03
|
Укрнафта
|
11,77
|
0,03
|
AMIC
|
12,29
|
0,00
|
Shell
|
12,37
|
0,00
|
SOCAR
|
13,08
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,39
|
0,11
|
Glusco
|
12,52
|
0,00
|
KLO
|
12,69
|
0,00
|
Автотранс
|
12,98
|
0,00
|
UPG
|
11,95
|
0,00
|
Параллель
|
12,99
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
12,29
|
0,30
|
Chipo
|
12,24
|
0,00
|
Кворум
|
12,60
|
0,10
|
Авантаж 7
|
11,48
|
0,00
|
Marshal
|
11,60
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,36
|
0,00
|
Mango
|
12,06
|
0,07
|
Motto
|
12,08
|
0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
12,36
|
0,02
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Вакцина из Китая. Чем на самом деле будут прививать украинцев от коронавируса
ТОП-НОВОСТИ
|Тарифный пиар: Остановит ли протесты в регионах карантинное ослабление цены на газ
|«Золотой мост» для Путина. Какие предложения Путину привез Ермак
|НБУ спровоцировал рост доллара на межбанке 13 января
|Лифт Зеленского: крупного взяточника назначили и. о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Big Mac index: доллар в Украине должен стоить 11 гривен
|Сети-дискаунтеры 14 января повысили цены на бензин и ДТ на 10-30 коп
|Налоговая без уведомления кардинально изменила работу с крупным бизнесом - ЕБА
|«Нафтогаз» заявил об угрозе дефолта из-за передачи «Укртранснафты» Министерству энергетики
|Розничные сети 14 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–20 коп
|Нефть продолжает слабо дешеветь 14 января на опасениях за спрос из-за пандемии
Это интересно
|Уникальный смартфон LG Rollable с раздвижным экраном — не просто концепт. Он выходит в этом году
|Koenigsegg разгоняет гиперкары до 300 км/ч перед продажей
|AMD представила процессоры Ryzen 5000H и Ryzen 5000U для ноутбуков
|AMD представила процессоры ARyzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X для настольных компьютеров
|NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce RTX 30-й серии — совсем не то, что в десктопе
|NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт GDDR6 стоимостью $329
|В ФРГ закрыли крупнейшую в мире торговую площадку в даркнете