Розничные сети 14 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–20 коп

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены 3 коп./л, до 11,77–11,79 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Житомирской области, где стоимость автогаза выросла на 70 коп./л — до 11,65 грн/л. При этом в Ровенской области продукт на станциях «Привата» подешевел на 15 коп./л, до 11,45 грн/л.

«БРСМ-Нафта» во всех регионах своего присутствия, за исключением Одесской и Полтавской областей, подняла цены на 10-20 коп./л, до 11,99-12,19 грн/л. На станциях Motto в Днепропетровской области автогаз подорожал на 30 коп./л, до 12,38 грн/л, в Киевской и Харьковской — на 10 коп./л, до 11,18 грн/л и 12,18 грн/л соответственно.

Такие сети как Mango, «Укргаздобыча» и «Кворум» увеличили цифры ценников на автогаз на 10-30 коп./л (см. табл).

Средняя стоимость СУГ по Украине 14 января составила 12,36 грн/л (+2 коп./л).

Отметим, 5-14 января оптовая стоимость сжиженного газа заметно возросла. В частности, по данным «А-95», за этот период средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) выросла на 1 350 грн/т, до 20 060 грн/т.

Компания Цена Изм. ОККО 13,07 0,00 WOG 13,04 0,00 Авиас 11,79 0,03 Укрнафта 11,77 0,03 AMIC 12,29 0,00 Shell 12,37 0,00 SOCAR 13,08 0,00 БРСМ-Нафта 12,39 0,11 Glusco 12,52 0,00 KLO 12,69 0,00 Автотранс 12,98 0,00 UPG 11,95 0,00 Параллель 12,99 0,00 Укргаздобыча 12,29 0,30 Chipo 12,24 0,00 Кворум 12,60 0,10 Авантаж 7 11,48 0,00 Marshal 11,60 0,00 SUN OIL 12,36 0,00 Mango 12,06 0,07 Motto 12,08 0,08 Средняя цена в Украине: 12,36 0,02

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 13 на 14 января, грн/л: