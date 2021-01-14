Рост цен на бензин и ДТ в рознице 13 января продолжается

Ряд операторов розничного рынка 13 января повысили стоимость бензинов и дизельного топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».

В сети Glusco топливо подорожало на 27 коп./л: бензин А-92 — до 25,02 грн/л, А-95 — до 27,02 грн/л, ДТ — до 26,02 грн/л. На «БРСМ-Нафта» бензины подорожали в среднем на 20 коп./л, ДТ – на 14 коп./л.

На станциях Marshal бензины прибавили 1 грн/л, до 23,00 грн/л за А-92 и до 24,00 грн/л за А-95. Дизельное топливо в этой сети подорожало на 50 коп./л, до 21,50 грн/л. На 50 коп./л все виды топлива подорожали в сети «Укр-Петроль ».

Такие сети как Mango и Motto повысили цены в среднем на 5-30 коп./л (см. табл.).

Ранее «Консалтинговая группа А-95» сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года.

Основной причиной сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», является ценовая политика консолидированной сети АЗС группы «Приват», которая пока никак не отреагировала на резкое подорожание нефти, произошедшее с начала ноября прошлого года. За этот период стоимость нефти в мире выросла с $40/барр. до $55/барр., или на 38%. Цены на вагонные партии бензина на внутреннем рынке увеличились на 17% (4 200 грн/т), или на 3,2 грн/л, дизельного топлива — на 22% (4 300 грн/т), или 3,6 грн/л.