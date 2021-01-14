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Рост цен на бензин и ДТ в рознице 13 января продолжается
12:33 13.01.2021 |
Ряд операторов розничного рынка 13 января повысили стоимость бензинов и дизельного топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».
В сети Glusco топливо подорожало на 27 коп./л: бензин А-92 — до 25,02 грн/л, А-95 — до 27,02 грн/л, ДТ — до 26,02 грн/л. На «БРСМ-Нафта» бензины подорожали в среднем на 20 коп./л, ДТ – на 14 коп./л.
На станциях Marshal бензины прибавили 1 грн/л, до 23,00 грн/л за А-92 и до 24,00 грн/л за А-95. Дизельное топливо в этой сети подорожало на 50 коп./л, до 21,50 грн/л. На 50 коп./л все виды топлива подорожали в сети «Укр-Петроль ».
Такие сети как Mango и Motto повысили цены в среднем на 5-30 коп./л (см. табл.).
Ранее «Консалтинговая группа А-95» сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года.
Основной причиной сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», является ценовая политика консолидированной сети АЗС группы «Приват», которая пока никак не отреагировала на резкое подорожание нефти, произошедшее с начала ноября прошлого года. За этот период стоимость нефти в мире выросла с $40/барр. до $55/барр., или на 38%. Цены на вагонные партии бензина на внутреннем рынке увеличились на 17% (4 200 грн/т), или на 3,2 грн/л, дизельного топлива — на 22% (4 300 грн/т), или 3,6 грн/л.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 12 на 13 января 2021 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
WOG
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,94
|
0,00
|
26,94
|
0,00
|
25,91
|
0,00
|
Shell
|
25,99
|
0,00
|
27,65
|
0,00
|
26,74
|
0,00
|
SOCAR
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,97
|
0,20
|
23,97
|
0,20
|
22,40
|
0,14
|
Glusco
|
25,02
|
0,27
|
27,02
|
0,27
|
26,02
|
0,27
|
KLO
|
26,39
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
25,79
|
0,00
|
Автотранс
|
24,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
UPG
|
24,10
|
0,00
|
25,10
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
Параллель
|
27,58
|
0,00
|
28,58
|
0,00
|
27,58
|
0,00
|
BVS
|
24,39
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
24,29
|
0,00
|
Chipo
|
24,26
|
0,00
|
25,26
|
0,00
|
23,52
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
22,80
|
0,50
|
23,30
|
0,50
|
23,40
|
0,50
|
Авантаж 7
|
22,45
|
0,00
|
23,45
|
0,00
|
21,85
|
0,00
|
Marshal
|
23,00
|
1,00
|
24,00
|
1,00
|
21,50
|
0,50
|
SUN OIL
|
22,28
|
0,00
|
23,28
|
0,00
|
22,38
|
0,00
|
Mango
|
22,79
|
0,10
|
23,79
|
0,10
|
22,59
|
0,30
|
Motto
|
22,55
|
0,05
|
23,55
|
0,05
|
22,28
|
0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
24,23
|
0,03
|
25,26
|
0,03
|
24,65
|
0,03
|
|
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