Финансовые новости
- |
- 13.01.21
- |
- 10:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Маржа розничной торговли бензином А-95 и дизельным топливом сократилась до минимума с лета-осени 2018 г
09:56 13.01.2021 |
Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
За 12 дней января 2021 года валовая розничная маржа - разница между ценами на автомобильные партии и средними ценами на АЗС - по сравнению с ноябрем прошлого года сократилась на 1,27 грн/л, до 2,24 грн/л (без НДС), для бензинов и на 1,55 грн/л, до 3,7 грн/л (без НДС), для дизельного топлива.
Для бензина это минимальные значения с августа 2018 г., когда это показатель составлял 1,76 грн/л, а минимальная маржа - 1,28 грн/л - для дизельного топлива наблюдалась в октябре того же года.
Основной причиной сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», является ценовая политика консолидированной сети АЗС группы «Приват», которая пока никак не отреагировала на резкое подорожание нефти, произошедшее с начала ноября прошлого года. За этот период стоимость нефти в мире выросла с $40/барр. до $55/барр., или на 38%. Цены на вагонные партии бензина на внутреннем рынке увеличились на 17% (4 200 грн/т), или на 3,2 грн/л, дизельного топлива - на 22% (4 300 грн/т), или 3,6 грн/л.
Между тем средние розничные цены за указанный период выросли всего на 8%. «Премиальные» сети (WOG, ОККО и др.) повысили цены в ноябре-декабре 2020 г. на 1,5 грн/л, а сети-дискаунтеры, например, «БРСМ-Нафта», - на 1,3 грн/л.
Отметим, что в текущем году такая ценовая политика группы «Приват» проявляется не впервые: несмотря на троекратный рост цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, оператор удерживал цены неизменными полгода, с апреля по октябрь 2020 г..
Такая модель реализации, по мнению аналитиков Консалтинговой группы «А-95», свидетельствует о новой ценовой политике, направленной на увеличение розничной реализации в условиях наращивания производства нефтепродуктов на НПЗ «Укртатнафта». В 2020 году завод нарастил переработку нефти на 445 тыс. т - до 2,95 млн т, а в 2021 году планирует увеличить объемы еще на 0,5 млн т. Не исключено, что производство будет дополнительно увеличено в течение года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обострение в зоне ООС: Как гибель украинского солдата связана с нормандскими переговорами
|Доллар падает на межбанке второй день подряд из-за пирамиды ОВГЗ
|Американская проблема Зеленского: Исключат ли «подсанкционного» Дубинского из фракции «слуг»
|Успех с одним неизвестным: Удастся ли Зеленскому и Санду наладить стратегическое сотрудничество
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Маржа розничной торговли бензином А-95 и дизельным топливом сократилась до минимума с лета-осени 2018 г
|Лифт Зеленского: крупного взяточника назначили и. о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков
|С «ковидного» фонда в 2020 году потратили около 64 млрд грн. На сферу здравоохранения использовано 19,4 млрд грн
|«ProZorro.Продажі» запустила обновленную версию электронной системы торгов
|Сообщение об открытии валютного счета в иностранном банке можно подать электронкой
|Более половины долгов перед производителями электрики накопили за 2020 год - Буславец
Это интересно
|Первый в своём роде: прозрачный телевизор OLED, который можно спрятать в изножье кровати
|Китай планирует заставить техногигантов делиться данными о потребительских кредитах – СМИ
|SpaceX успешно испытала двигатели очередного прототипа сверхтяжёлой ракеты Starship
|Во внезапных ускорениях электрокаров Tesla виноваты сами водители, решили в Минтрансе США
|Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха
|Пользователи Samsung Galaxy Z Flip и Z Fold пожаловались на поломку гибких экранов на морозе
|Концерн General Motors сменил логотип впервые за 57 лет