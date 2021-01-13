Маржа розничной торговли бензином А-95 и дизельным топливом сократилась до минимума с лета-осени 2018 г

Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

За 12 дней января 2021 года валовая розничная маржа - разница между ценами на автомобильные партии и средними ценами на АЗС - по сравнению с ноябрем прошлого года сократилась на 1,27 грн/л, до 2,24 грн/л (без НДС), для бензинов и на 1,55 грн/л, до 3,7 грн/л (без НДС), для дизельного топлива.

Для бензина это минимальные значения с августа 2018 г., когда это показатель составлял 1,76 грн/л, а минимальная маржа - 1,28 грн/л - для дизельного топлива наблюдалась в октябре того же года.

Основной причиной сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», является ценовая политика консолидированной сети АЗС группы «Приват», которая пока никак не отреагировала на резкое подорожание нефти, произошедшее с начала ноября прошлого года. За этот период стоимость нефти в мире выросла с $40/барр. до $55/барр., или на 38%. Цены на вагонные партии бензина на внутреннем рынке увеличились на 17% (4 200 грн/т), или на 3,2 грн/л, дизельного топлива - на 22% (4 300 грн/т), или 3,6 грн/л.

Между тем средние розничные цены за указанный период выросли всего на 8%. «Премиальные» сети (WOG, ОККО и др.) повысили цены в ноябре-декабре 2020 г. на 1,5 грн/л, а сети-дискаунтеры, например, «БРСМ-Нафта», - на 1,3 грн/л.

Отметим, что в текущем году такая ценовая политика группы «Приват» проявляется не впервые: несмотря на троекратный рост цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, оператор удерживал цены неизменными полгода, с апреля по октябрь 2020 г..

Такая модель реализации, по мнению аналитиков Консалтинговой группы «А-95», свидетельствует о новой ценовой политике, направленной на увеличение розничной реализации в условиях наращивания производства нефтепродуктов на НПЗ «Укртатнафта». В 2020 году завод нарастил переработку нефти на 445 тыс. т - до 2,95 млн т, а в 2021 году планирует увеличить объемы еще на 0,5 млн т. Не исключено, что производство будет дополнительно увеличено в течение года.