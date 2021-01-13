Нефть дорожает 13 января на данных о запасах сырья в США

Стоимость нефти растет в среду утром более чем на 1% на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, при этом нефть марки Brent торгуется выше 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 EET цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,43%, до 57,39 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,28%, до 53,89 доллара за баррель.

Участники торгов оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 5,82 миллиона баррелей, что оказалось значительно сильнее прогноза в 2,7 миллиона баррелей. Официальные данные на этот счет американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,26 миллиона баррелей.

Цены на нефть начали новый год уверенным ростом, поддерживаемые, в том числе, ослаблением курса доллара. Негативная динамика американской валюты к другим ключевыми мировым валютам является позитивным фактором для сырьевых товаров, в том числе нефти.

При этом аналитики отмечают, что, несмотря на текущее ралли, для рынка по-прежнему сохраняются некоторые риски, поскольку снижение запасов и рост цен могут побудить производителей нефти увеличить добычу.

"Реакция производителей сланца в США на рост цен на нефть представляет собой наиболее значительный краткосрочный риск для предложения на рынке нефти", - считает аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер.