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Оптовая стоимость сжиженного газа заметно возросла за праздничные выходные
15:55 12.01.2021 |
В некоторых областях динамика цен достигла 2 400 грн/т с 24 декабря по 11 января. Об этом enkorr сообщили участники рынка.
По состоянию на 12 января стоимость ресурса на ГНС Киевской области составляла 18 600-20 000 грн/т, что на 1000-2 400 грн/т выше цен конца декабря. В частности, по 19 500 грн/т предлагал СУГ LPG Progress на своей ГНС в Переяславе, с Яблоновки «Центрнафтогазпостач» торгует по 18 700 грн/т.
В Харьковской области стоимость газа возросла на 200-400 грн - до 18 200-18 500 грн/т. В Полтавской области цены составили 18 700-18 900 грн/т. В Одессе «Укртатнафта» не изменила стоимость ресурса в прайсе - 19 000 грн/т. В западных регионах самовывоз торгуется уже по 19 600-20 500 грн/т.
На цену, в частности, повлиял рост стоимости ресурса на границе Украины. Так, по словам трейдеров, динамика стоимости газа на украинской границе за праздники превысила $45/т. Это в частности вызвано скачком цен на газ в Польше.
Участники рынка также отмечают дефицит ресурса в ряде южных, западных и части восточных регионов в конце декабря-начале января. «В праздники оперативно купить газ было сложно, остатки практически закончились. Сейчас газ приходит активнее, дефицит слабеет», - делятся харьковские трейдеры.
Тем временем, ряд трейдеров приостановили продажу ресурса в ожидании дальнейшего роста цен.
По мнению аналитика Консалтинговой группы «А-95» Артема Куюна, поставок СУГ на украинский рынок в декабре 2020 г. (около 158 тыс. т) могло немного не хватить для покрытия праздничного периода января, когда торговая активность затихает. Он считает, что свою роль в резком повышении сыграла отмена аукционов «Укргаздобычи». «Возобновление активных поставок начало сбивать возникший ажиотаж, однако отмена торгов «Укргаздобычи» поддержала его», - отметил А. Куюн.
Как сообщал enkorr, аукционы «Укргаздобычи» по продаже сжиженного газа, запланированные на 12 и 19 января 2021 г., были отменены решением аукционного комитета в связи с введением усиленных антикарантинных мер в период с 8 по 24 января.
Предварительная дата следующего аукциона «Укргаздобычи» - 26 января. На торги компания выставит 12 255 т СУГ.
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