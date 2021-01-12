Региональные сети 12 января поднимают цены на топливо

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, в период с 11 на 12 января 2021 г. повысили стоимость бензина и ДТ на 10–50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы «А-95».

Все виды топлива на станциях Chipo подорожали на 40 коп./л: А-92 подорожал до 24,26 грн/л, А-95 — до 25,26 грн/л, ДТ – до 23,52 грн/л. Цены на бензины в житомирской сети «Фактор» выросли на 20 коп./л: А-92 – до 22,70 грн/л, А-95 — до 23,70 грн/л. При этом ДТ подорожало на 30 коп./л, до 21,50 грн/л.

Shell в среднем подняла цены на все виды топлива на 20 коп./л: А-92 в этой сети подорожал до 25,99 грн/л, А-95 — до 27,65 грн/л, ДТ — до 26,74 грн/л. На станциях житомирской сети ZOG «двойка» и ДТ подорожали на 50 коп./л, до 21,99 грн/л и 22,49 грн/л соответственно.

Сети «Катрал» и BVS увеличили стоимость дизтоплива на 10 коп./л, до 21,27 грн/л и 24,29 грн/л.