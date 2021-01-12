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Региональные сети 12 января поднимают цены на топливо
11:49 12.01.2021 |
Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, в период с 11 на 12 января 2021 г. повысили стоимость бензина и ДТ на 10–50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы «А-95».
Все виды топлива на станциях Chipo подорожали на 40 коп./л: А-92 подорожал до 24,26 грн/л, А-95 — до 25,26 грн/л, ДТ – до 23,52 грн/л. Цены на бензины в житомирской сети «Фактор» выросли на 20 коп./л: А-92 – до 22,70 грн/л, А-95 — до 23,70 грн/л. При этом ДТ подорожало на 30 коп./л, до 21,50 грн/л.
Shell в среднем подняла цены на все виды топлива на 20 коп./л: А-92 в этой сети подорожал до 25,99 грн/л, А-95 — до 27,65 грн/л, ДТ — до 26,74 грн/л. На станциях житомирской сети ZOG «двойка» и ДТ подорожали на 50 коп./л, до 21,99 грн/л и 22,49 грн/л соответственно.
Сети «Катрал» и BVS увеличили стоимость дизтоплива на 10 коп./л, до 21,27 грн/л и 24,29 грн/л.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 11-го на 12 января 2021 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
WOG
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,94
|
0,00
|
26,94
|
0,00
|
25,91
|
0,00
|
Shell
|
25,99
|
0,20
|
27,65
|
0,20
|
26,74
|
0,20
|
SOCAR
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,77
|
0,00
|
23,77
|
0,00
|
22,27
|
0,00
|
Glusco
|
24,75
|
0,00
|
26,75
|
0,00
|
25,75
|
0,00
|
KLO
|
26,39
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
25,79
|
0,00
|
Автотранс
|
24,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
UPG
|
24,10
|
0,00
|
25,10
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
Параллель
|
27,58
|
0,00
|
28,58
|
0,00
|
27,58
|
0,00
|
BVS
|
24,39
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
24,29
|
0,10
|
Chipo
|
24,26
|
0,40
|
25,26
|
0,40
|
23,52
|
0,40
|
SUN OIL
|
22,28
|
0,00
|
23,28
|
0,00
|
22,38
|
0,00
|
Mango
|
22,69
|
0,00
|
23,69
|
0,00
|
22,29
|
0,00
|
Motto
|
22,50
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
22,23
|
0,00
|
ZOG
|
21,99
|
0,50
|
22,99
|
0,00
|
22,49
|
0,50
|
Катрал
|
23,79
|
0,00
|
24,77
|
0,00
|
21,27
|
0,10
|
Фактор
|
22,70
|
0,20
|
23,70
|
0,20
|
21,50
|
0,30
|
Средняя цена в Украине:
|
24,20
|
0,02
|
25,23
|
0,01
|
24,62
|
0,02
|
|
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