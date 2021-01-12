Нефть дорожает 12 января на ожиданиях по запасам в США

Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту на 1,5% после слабого утреннего снижения, инвесторы оценивают перспективы по балансу спроса и предложения на рынке, ожидая также снижения запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.55 EET цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,55%, до 56,52 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,65%, до 53,11 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,2%.

Ожидания рынков по балансу спроса и предложения оказались позитивными для торгов. Так, согласно январским договоренностям ОПЕК+, текущие условия соглашения о снижении добычи были продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить. Готовность королевства дополнительно поддержать рынок способствует росту котировок нефти.

Прогнозы по спросу связаны с ожиданиями вокруг стимулирования экономики. Избранный президент США Джо Байден ранее сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов". Надежды инвесторов по восстановлению экономики в связи с мерами поддержки позитивно отражаются на перспективах спроса на нефть.

В среду рынки ожидают публикацию данных о запасах нефти в США по итогам прошлой недели. Аналитики полагают, что показатель за неделю по 8 января сократился на 2,7 миллиона баррелей. Это может быть пятое снижения показателя подряд.