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Украинский рынок СУГ в 2020 г. вырос на 3%
21:30 11.01.2021 |
Потребление автогаза в Украине в 2020 г. увеличилось на 3%, или на 55 тыс. т, по сравнению с 2019 г. и составил 1,98 млн. т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования. Указанный объем не включает импорт бутана для переработки «Карпатнефтехима», который в 2020 г. сократил объем переработки до 51,6 тыс. т (-53% к 2019 г.).
Доля импорта в снабжении рынка автогаза составила 79%. Объемы поставок из-за рубежа относительно 2019 г. увеличились на 5,5% (+81,5 тыс. т).
Крупнейшим поставщиком остается Россия. Отгрузки из РФ в 2020 г. выросли на 4,4%, до 721 тыс. т, что соответствует 36% баланса украинского рынка. Импорт из Казахстана увеличился на 21,4% - до 375 тыс. т, а доля в балансе выросла до 19% (+3 процентных пункта). Белорусские поставки сократились на 10% - до 345 тыс. т, их доля на рынке Украины снизилась с 19% до 17%.
Поставки морским транспортом в 2020 г. увеличились на 58,4% - до рекордного уровня в 92,3 тыс. т.
Внутреннее производство СУГ снизилось на 6% и составило 412 тыс. т.
По мнению экспертов «Консалтинговой группы «А-95», одной из причин замедления темпов прироста потребления является достижение технического лимита по переводу транспортных средств на автогаз. «За последние 5 лет с бензина на газ было переведено все, что подлежало конверсии. Владельцы основной массы остального бензинового транспорта не имеют либо такой технической возможности, либо экономической необходимости», - считает аналитик Артем Куюн.
Он также отметил, что одним из факторов снижения темпов популярности газа является повышение ценового соотношения газ/бензин. Так, в 2020 г. пропорция в среднем составляла 48%, в то время как в 2019 г. - 42%. Эксперт напомнил, что из-за вызванных пандемией преобразований на глобальном рынке в 2020 г. наблюдались ситуации, когда сжиженный газ на европейских рынках стоил дороже бензина. Кроме того, по словам А. Куюна, из-за острой необходимости в импортном ресурсе стоимость СУГ на украинской границе нередко была ощутимо выше цен в Средиземноморье и Северо-Западной Европе.
Структура наполнения рынка Украины СУГ в 2020 г., %
Как сообщал enkorr, в 2019 г. общий баланс украинского рынка СУГ превысил 2 млн т (с учетом 110 тыс. т толлинговых объемов «Карпатнефтехима»). Прирост к 2018 г. составил 11,1%.
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