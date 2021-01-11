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Рост цен на бензин и ДТ в рознице 11 января продолжается
14:05 11.01.2021 |
Ряд операторов розничного рынка за выходные (6-11 января) повысили стоимость бензинов и дизельного топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».
На станциях KLO бензин марки А-92 подорожал на 50 коп./л, до 26,39 грн/л, а «пятерка» и ДТ — на 40 коп./л, до 27,39 грн/л и 25,79 грн/л соответственно. Дизельное топливо в сети «БРСМ Нафта» в среднем подорожало на 24 коп./л, до 22,27 грн/л.
На 30 коп./л все виды топлива подорожали в сети Marshal.
Такие сети как «Татнефть-АЗС-Украина», «Укргаздобыча», Mango и Motto повысили цены на 10-95 коп./л (см. табл.).
В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 11 января составила 24,19 грн/л, А-95 подорожал до 25,22 грн/л, ДТ — до 24,60 грн/л. Таким образом, средний рост цен за выходные составил по Украине 3-4 коп./л.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 6 по 11 января 2021 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
WOG
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,94
|
0,00
|
26,94
|
0,00
|
25,91
|
0,00
|
Shell
|
25,79
|
0,00
|
27,45
|
0,00
|
26,54
|
0,00
|
SOCAR
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,77
|
0,00
|
23,77
|
0,00
|
22,27
|
0,24
|
Glusco
|
24,75
|
0,00
|
26,75
|
0,00
|
25,75
|
0,00
|
KLO
|26,39
|
0,50
|
27,39
|
0,40
|
25,79
|
0,40
|
Автотранс
|
24,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
UPG
|
24,10
|
0,00
|
25,10
|
0,00
|
23,40
|
0,30
|
Параллель
|
27,58
|
0,00
|
28,58
|
0,00
|
27,58
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
22,74
|
0,84
|
23,88
|
0,96
|
23,52
|
0,84
|
Chipo
|
23,86
|
0,00
|
24,86
|
0,00
|
23,12
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
23,70
|
0,20
|
24,70
|
0,20
|
23,50
|
0,00
|
Авантаж 7
|
22,45
|
0,00
|
23,45
|
0,00
|
21,85
|
0,00
|
Marshal
|
22,00
|
0,30
|
23,00
|
0,30
|
21,00
|
0,30
|
SUN OIL
|
22,28
|
0,00
|
23,28
|
0,00
|
22,38
|
0,00
|
Mango
|
22,69
|
0,10
|
23,69
|
0,10
|
22,29
|
0,10
|
Motto
|
22,50
|
0,08
|
23,50
|
0,08
|
22,23
|
0,15
|
Средняя цена в Украине:
|
24,19
|
0,03
|
25,22
|
0,03
|
24,60
|
0,04
|
|
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