Рост цен на бензин и ДТ в рознице 11 января продолжается

Ряд операторов розничного рынка за выходные (6-11 января) повысили стоимость бензинов и дизельного топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».

На станциях KLO бензин марки А-92 подорожал на 50 коп./л, до 26,39 грн/л, а «пятерка» и ДТ — на 40 коп./л, до 27,39 грн/л и 25,79 грн/л соответственно. Дизельное топливо в сети «БРСМ Нафта» в среднем подорожало на 24 коп./л, до 22,27 грн/л.

На 30 коп./л все виды топлива подорожали в сети Marshal.

Такие сети как «Татнефть-АЗС-Украина», «Укргаздобыча», Mango и Motto повысили цены на 10-95 коп./л (см. табл.).

В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 11 января составила 24,19 грн/л, А-95 подорожал до 25,22 грн/л, ДТ — до 24,60 грн/л. Таким образом, средний рост цен за выходные составил по Украине 3-4 коп./л.

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 27,99 0,00 28,99 0,00 27,99 0,00 WOG 27,99 0,00 28,99 0,00 27,99 0,00 Авиас 21,95 0,00 22,95 0,00 23,00 0,00 Укрнафта 22,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 AMIC 25,94 0,00 26,94 0,00 25,91 0,00 Shell 25,79 0,00 27,45 0,00 26,54 0,00 SOCAR 28,48 0,00 29,48 0,00 28,98 0,00 БРСМ-Нафта 22,77 0,00 23,77 0,00 22,27 0,24 Glusco 24,75 0,00 26,75 0,00 25,75 0,00 KLO 26,39 0,50 27,39 0,40 25,79 0,40 Автотранс 24,98 0,00 25,98 0,00 24,48 0,00 UPG 24,10 0,00 25,10 0,00 23,40 0,30 Параллель 27,58 0,00 28,58 0,00 27,58 0,00 Татнефть-АЗС-Украина 22,74 0,84 23,88 0,96 23,52 0,84 Chipo 23,86 0,00 24,86 0,00 23,12 0,00 Укргаздобыча 23,70 0,20 24,70 0,20 23,50 0,00 Авантаж 7 22,45 0,00 23,45 0,00 21,85 0,00 Marshal 22,00 0,30 23,00 0,30 21,00 0,30 SUN OIL 22,28 0,00 23,28 0,00 22,38 0,00 Mango 22,69 0,10 23,69 0,10 22,29 0,10 Motto 22,50 0,08 23,50 0,08 22,23 0,15 Средняя цена в Украине: 24,19 0,03 25,22 0,03 24,60 0,04

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 6 по 11 января 2021 г., грн/л