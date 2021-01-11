Нефть 11 января продолжает дешеветь на укреплении доллара и рисках по COVID

Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются, инвесторы обеспокоены ухудшением ситуации вокруг пандемии коронавируса, сдерживает котировки и удорожание доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.04 EET цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,34% — до 55,24 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,82%, до 51,82 доллара за баррель.

Пандемия коронавируса остается одним из главных факторов на рынках в начале 2021 года. Ситуация в ряде регионов усугубилась за последние дни.

Так, власти двух городов в Китае из-за вспышки COVID попросили людей в течение недели не выходить из дома, а также провели тестирование всего населения. Кроме того, как стало известно, зона действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введенного на прошлой неделе в японском столичном регионе и примыкающих к нему префектурах, может быть расширена.

Ухудшение ситуации вокруг пандемии может сдержать восстановление экономики, пострадавшей от локдауна в прошлом году, считают инвесторы. В свою очередь, это негативно отражается на ожиданиях относительно спроса, что усиливает риски переизбытка на рынке.

В то же время, негативно на котировках нефти отражается курс доллара. Американская валюта дорожает в ходе торгов понедельника, а укрепление доллара делает нефть дороже при ее покупке в другой валюте, что сдерживает спрос.