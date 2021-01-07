Финансовые новости
- |
- 07.01.21
- |
- 02:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В первую неделю нового года топливо дорожало в регионах
17:41 06.01.2021 |
Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, в период с 30 декабря 2020 г. по 6 января 2021 г. повысили стоимость бензина и ДТ на 10–50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы «А-95».
Все виды топлива на станциях «Авантаж» подорожали на 50 коп./л: А-92 подорожал до 22,45 грн/л, А-95 — до 23,45 грн/л, ДТ – до 21,45 грн/л. Цены на бензины в житомирской сети «Фактор» выросли тоже на 50 коп./л: А-92 – до 22,50 грн/л, А-95 — до 23,50 грн/л. При этом ДТ подорожало на 40 коп./л, до 21,20 грн/л.
Shell в среднем подняла цены на бензины на 9-15 коп./л, на ДТ — на 14 коп./л: А-92 в этой сети подорожал до 25,79 грн/л, А-95 — до 27,45 грн/л, ДТ — до 26,54 грн/л. На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 4 коп./л, до 22,03 грн/л.
Сеть АЗК BVS увеличила стоимость топлива на 20-30 коп./л: А-92 подорожал до 24,39 грн/л, А-95 — до 25,39 грн/л, ДТ — до 24,19 грн/л. На 40-50 коп./л все виды топлива подорожали в сети «Автопорт».
Сеть Mango подняла цену на бензины на 10 коп./л, на ДТ — на 40 коп./л, а на Motto топливо подорожало на 8-15 коп./л (см. табл.).Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 30 декабря 2020 г. по 6 января 2021 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
WOG
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,94
|
0,00
|
26,94
|
0,00
|
25,91
|
0,00
|
Shell
|
25,79
|
0,15
|
27,45
|
0,09
|
26,54
|
0,14
|
SOCAR
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,77
|
0,00
|
23,77
|
0,00
|
22,03
|
0,04
|
Glusco
|
24,75
|
0,00
|
26,75
|
0,00
|
25,75
|
0,00
|
KLO
|
25,89
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
Автотранс
|
24,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
UPG
|
24,10
|
0,00
|
25,10
|
0,00
|
23,10
|
0,00
|
Параллель
|
27,58
|
0,00
|
28,58
|
0,00
|
27,58
|
0,00
|
BVS
|
24,39
|
0,30
|
25,39
|
0,20
|
24,19
|
0,30
|
Chipo
|
23,86
|
0,00
|
24,86
|
0,00
|
23,12
|
0,00
|
Фактор
|
22,50
|
0,50
|
23,50
|
0,50
|
21,20
|
0,40
|
Авантаж 7
|
22,45
|
0,50
|
23,45
|
0,50
|
21,85
|
0,50
|
Автопорт
|
27,20
|
0,50
|
27,70
|
0,40
|
27,20
|
0,50
|
SUN OIL
|
22,28
|
0,11
|
23,28
|
0,11
|
22,38
|
0,35
|
Mango
|
22,59
|
0,10
|
23,59
|
0,10
|
22,19
|
0,40
|
Motto
|
22,41
|
0,08
|
23,41
|
0,08
|
22,08
|
0,15
|
Средняя цена в Украине:
|
24,16
|
0,03
|
25,19
|
0,02
|
24,57
|
0,03
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке просел из-за распродажи валюты, поступившей за транзит газа и агропродукцию
|Курс доллара на межбанке в первый валютный день 2021 года взвинтили госбанки и супермаркеты
|Позитив недели. Сверхмощными патронами от «Маяка» можно подбивать танки с 3 км
|Скупщики доллара подняли межбанковский курс «под елочку»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Германии срочно создают фонд для достройки «Северного потока - 2»
|В первую неделю нового года топливо дорожало в регионах
|Всемирный банк дал прогноз цен на нефть на ближайшие два года
|Международные резервы Украины в 2020г выросли на 15%
|Энергоатом хочет через суд взыскать с «Гарантированного покупателя» 4,5 миллиарда
|Минфин оценивает выплаты Украины в I кв. в 138 млрд грн, во II кв. в 165 млрд грн
Это интересно
|Представлен обновленный гибрид Bentley Bentayga
|Microsoft подтвердила, что взломщики SolarWinds получили доступ к её исходному коду
|Boston Dynamics показала «грязные танцы» в исполнении роботов Atlas и Spot
|Система идентификации дронов станет обязательной для их эксплуатации в США
|Каждый пятый BMW оснастят электромотором
|Alibaba признала, что разработала технологию распознавания лиц для выявления угнетенного уйгурского меньшинства в Китае
|Ноутбуки на Windows 10X смогут моментально выходить из спящего режима