В первую неделю нового года топливо дорожало в регионах

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, в период с 30 декабря 2020 г. по 6 января 2021 г. повысили стоимость бензина и ДТ на 10–50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы «А-95».

Все виды топлива на станциях «Авантаж» подорожали на 50 коп./л: А-92 подорожал до 22,45 грн/л, А-95 — до 23,45 грн/л, ДТ – до 21,45 грн/л. Цены на бензины в житомирской сети «Фактор» выросли тоже на 50 коп./л: А-92 – до 22,50 грн/л, А-95 — до 23,50 грн/л. При этом ДТ подорожало на 40 коп./л, до 21,20 грн/л.

Shell в среднем подняла цены на бензины на 9-15 коп./л, на ДТ — на 14 коп./л: А-92 в этой сети подорожал до 25,79 грн/л, А-95 — до 27,45 грн/л, ДТ — до 26,54 грн/л. На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 4 коп./л, до 22,03 грн/л.

Сеть АЗК BVS увеличила стоимость топлива на 20-30 коп./л: А-92 подорожал до 24,39 грн/л, А-95 — до 25,39 грн/л, ДТ — до 24,19 грн/л. На 40-50 коп./л все виды топлива подорожали в сети «Автопорт».

Сеть Mango подняла цену на бензины на 10 коп./л, на ДТ — на 40 коп./л, а на Motto топливо подорожало на 8-15 коп./л (см. табл.).