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Всемирный банк дал прогноз цен на нефть на ближайшие два года
17:36 06.01.2021 |
Мировые цены на нефть 2021 году останутся близкими к текущим уровням и в среднем составят 44 доллара за баррель. По прогнозу Всемирного банка, нефть подорожает до 50 долларов за баррель в 2022 году.
Об этом говорится в докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики" за январь 2021 года.
Как отмечается в докладе, спрос на нефть упал на 9% в 2020 году - самый высокий годовой зарегистрированный спад в результате мер борьбы с пандемией. Это было частично компенсировано рекордным сокращение добычи странами ОПЕК+ (Организация стран - экспортеров нефти, а также Россия и другие страны, не входящие в ОПЕК).
По оценкам Всемирного банка, цены на сырую нефть в 2020 году в среднем составляли 41 доллар за баррель, на 34% меньше, чем в 2019 году.
Как отмечается в докладе, цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 4% в 2020 году, в основном за счет дефицита предложения и более высокого, чем ожидалось, спроса на пищевые масла и продукты питания. Цены на сельскохозяйственную продукцию прогнозируются на текущем уровне с дальнейшим небольшим ростом в 2021 году.
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