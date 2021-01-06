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Розничные сети с 30 декабря по 6 января снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 коп
12:59 06.01.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».
На 20 коп./л, до 12,51 грн/л, продукт подешевел на станциях сети Glusco. BVS и «Фактор» снизили цены на 10 коп./л, до 12,39 грн/л и 11,50 грн/л соответственно.
На 19 коп./л продукт подешевел в среднем в сети Shell (до 12,42 грн/л).
Такие сети как «БРСМ-Нафта», Chipo, «Кворум», SUN OIL и Motto снизили цены на 5-11 коп./л (см. табл.).
Средняя стоимость СУГ по Украине 6 января составила 12,35 грн/л (–3 коп./л к 30 декабря).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 30 декабря на 6 января, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,12
|
0,00
|
WOG
|
13,07
|
0,00
|
Авиас
|
11,77
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,75
|
0,00
|
AMIC
|
12,29
|
0,00
|
Shell
|
12,42
|
-0,19
|
SOCAR
|
13,08
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,25
|
-0,05
|
Glusco
|
12,51
|
-0,20
|
KLO
|
12,39
|
0,00
|
Автотранс
|
12,98
|
0,00
|
UPG
|
11,95
|
0,00
|
Параллель
|
12,99
|
0,00
|
BVS
|
12,39
|
-0,10
|
Chipo
|
12,04
|
-0,08
|
Фактор
|
11,50
|
-0,10
|
Авантаж 7
|
11,52
|
0,00
|
Кворум
|
12,50
|
-0,05
|
SUN OIL
|
12,36
|
-0,11
|
Mango
|
11,82
|
0,00
|
Motto
|
12,00
|
-0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
12,35
|
-0,03
|
|
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