Нефть 6 января дорожает на новостях о дополнительном снижении добычи Саудовской Аравией, Brent - $53,95 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в среду после того, как накануне Саудовская Аравия объявила о дополнительном снижении добычи в феврале-марте.

По итогам торгов во вторник нефтяные цены подсочили до максимума с февраля 2020 года, отмечает MarketWatch.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:46 EET в среду составляет 53,95 доллара за баррель, что на $0,35 (0,65%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $2,51 (4,9%) - до 53,6 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет 50,08 доллара за баррель, что на $0,15 (0,3%) выше уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы поднялись в цене на $2,31 (4,9%) - до 49,93 доллара за баррель.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман во вторник сообщил, что Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу в феврале и марте на 1 млн б/с. Официальная квота Саудовской Аравии по сокращению добычи в феврале и марте составляет 9,119 млн б/с. С учетом дополнительного сокращения добыча составит 8,125 млн б/с. Тем временем Россия и Казахстан планируют увеличить добычу.

Страны ОПЕК+ в ходе встречи во вторник договорились о постепенном увеличении нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки после марта, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.

Решение Саудовской Аравии добровольно сократить добычу было принято на фоне распространения новой разновидности коронавируса и ужесточения карантинных мер в Европе. По словам стратега DailyFX Маргарет Янг, которую цитирует S&P Global Platts, решение Саудовской Аравии отражает "более низкий прогноз спроса на фоне волн пандемии, которые продолжают препятствовать поездкам и деловой активности в ключевых западных странах".

Между тем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,66 млн баррелей. По данным API, запасы бензина и дистиллятов выросли на 5,47 млн и 7,14 млн баррелей соответственно.

Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране в среду в 18:30 мск.

Аналитики IHS Markit ожидают, что данные покажут снижение запасов нефти в США на 1,2 млн баррелей и рост запасов бензина и дистиллятов на 1,4 млн и 2,2 млн баррелей соответственно.