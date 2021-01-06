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Цены на топливо 5 января в рознице продолжают расти
12:44 05.01.2021 |
С 4 на 5 января ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».
Все виды топлива на станциях «Авантаж» подорожали на 50 коп./л: А-92 подорожал до 22,45 грн/л, А-95 — до 23,45 грн/л, ДТ – до 21,45 грн/л.
Цены на бензины в сети «Фактор» выросли тоже на 50 коп./л: А-92 – до 22,50 грн/л, А-95 — до 23,50 грн/л. При этом ДТ подорожало на 30 коп./л, до 21,10 грн/л.
Сеть Mango подняла цену на бензины и ДТ в среднем на 10 коп./л, а на Motto в среднем на 7 коп./л подорожало только дизельное топливо (см. табл.).
Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября прошлого года. Основная причина — рост цен в Европе. Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 4 по 5 января 2021 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
WOG
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,94
|
0,00
|
26,94
|
0,00
|
25,91
|
0,00
|
Shell
|
25,79
|
0,00
|
27,45
|
0,00
|
26,54
|
0,00
|
SOCAR
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,77
|
0,00
|
23,77
|
0,00
|
22,03
|
0,00
|
Glusco
|
24,75
|
0,00
|
26,75
|
0,00
|
25,75
|
0,00
|
KLO
|
25,89
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
Автотранс
|
24,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
UPG
|
24,10
|
0,00
|
25,10
|
0,00
|
23,10
|
0,00
|
Параллель
|
27,58
|
0,00
|
28,58
|
0,00
|
27,58
|
0,00
|
Фактор
|
22,50
|
0,50
|
23,50
|
0,50
|
21,10
|
0,30
|
Chipo
|
23,86
|
0,00
|
24,86
|
0,00
|
23,12
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
22,30
|
0,00
|
22,80
|
0,00
|
22,90
|
0,00
|
Авантаж 7
|
22,45
|
0,50
|
23,45
|
0,50
|
21,85
|
0,50
|
Marshal
|
21,70
|
0,00
|
22,70
|
0,00
|
20,70
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,28
|
0,00
|
23,28
|
0,00
|
22,38
|
0,00
|
Mango
|
22,59
|
0,10
|
23,59
|
0,10
|
21,89
|
0,10
|
Motto
|
22,33
|
0,00
|
23,33
|
0,00
|
22,00
|
0,07
|
Средняя цена в Украине:
|
24,16
|
0,01
|
25,19
|
0,01
|
24,57
|
0,01
|
|
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