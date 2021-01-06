Цены на топливо 5 января в рознице продолжают расти

С 4 на 5 января ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».

Все виды топлива на станциях «Авантаж» подорожали на 50 коп./л: А-92 подорожал до 22,45 грн/л, А-95 — до 23,45 грн/л, ДТ – до 21,45 грн/л.

Цены на бензины в сети «Фактор» выросли тоже на 50 коп./л: А-92 – до 22,50 грн/л, А-95 — до 23,50 грн/л. При этом ДТ подорожало на 30 коп./л, до 21,10 грн/л.

Сеть Mango подняла цену на бензины и ДТ в среднем на 10 коп./л, а на Motto в среднем на 7 коп./л подорожало только дизельное топливо (см. табл.).

Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября прошлого года. Основная причина — рост цен в Европе. Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы.