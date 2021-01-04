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Розничные цены на топливо продолжили рост в 2021 году
13:07 04.01.2021 |
Розничные операторы в период с 30 декабря 2020 г. по 4 января 2021 г. повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы «А-95».
В частности, Shell в среднем подняла цены на бензины на 9-15 коп./л, на ДТ — на 14 коп./л: А-92 в этой сети подорожал до 25,79 грн/л, А-95 — до 27,45 грн/л, ДТ — до 26,54 грн/л. На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 4 коп./л, до 22,03 грн/л.
Сеть АЗК BVS увеличила стоимость топлива на 20-30 коп./л: А-92 подорожал до 24,39 грн/л, А-95 — до 25,39 грн/л, ДТ — до 24,19 грн/л. На 40-50 коп./л все виды топлива подорожали в сети «Автопорт».
Luxwen и SUN OIL подняли цены в среднем на 11-35 коп./л (см. табл.).Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 30 декабря 2020 г. по 4 января 2021 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
WOG
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,94
|
0,00
|
26,94
|
0,00
|
25,91
|
0,00
|
Shell
|
25,79
|
0,15
|
27,45
|
0,09
|
26,54
|
0,14
|
SOCAR
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,77
|
0,00
|
23,77
|
0,00
|
22,03
|
0,04
|
Glusco
|
24,75
|
0,00
|
26,75
|
0,00
|
25,75
|
0,00
|
KLO
|
25,89
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
Автотранс
|
24,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
UPG
|
24,10
|
0,00
|
25,10
|
0,00
|
23,10
|
0,00
|
Параллель
|
27,58
|
0,00
|
28,58
|
0,00
|
27,58
|
0,00
|
BVS
|
24,39
|
0,30
|
25,39
|
0,20
|
24,19
|
0,30
|
Chipo
|
23,86
|
0,00
|
24,86
|
0,00
|
23,12
|
0,00
|
Автопорт
|
27,20
|
0,50
|
27,70
|
0,40
|
27,20
|
0,50
|
Авантаж 7
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,35
|
0,00
|
Luxwen
|
23,99
|
0,30
|
24,49
|
0,30
|
24,99
|
0,30
|
SUN OIL
|
22,28
|
0,11
|
23,28
|
0,11
|
22,38
|
0,35
|
Mango
|
22,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
21,79
|
0,00
|
Motto
|
22,33
|
0,00
|
23,33
|
0,00
|
21,93
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
24,17
|
0,02
|
25,20
|
0,02
|
24,57
|
0,03
|
|
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