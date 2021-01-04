Розничные цены на топливо продолжили рост в 2021 году

Розничные операторы в период с 30 декабря 2020 г. по 4 января 2021 г. повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы «А-95».

В частности, Shell в среднем подняла цены на бензины на 9-15 коп./л, на ДТ — на 14 коп./л: А-92 в этой сети подорожал до 25,79 грн/л, А-95 — до 27,45 грн/л, ДТ — до 26,54 грн/л. На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 4 коп./л, до 22,03 грн/л.

Сеть АЗК BVS увеличила стоимость топлива на 20-30 коп./л: А-92 подорожал до 24,39 грн/л, А-95 — до 25,39 грн/л, ДТ — до 24,19 грн/л. На 40-50 коп./л все виды топлива подорожали в сети «Автопорт».

Luxwen и SUN OIL подняли цены в среднем на 11-35 коп./л (см. табл.).