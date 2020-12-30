Нефтепродукты из Литвы отныне поставляются в Украину в обход Беларуси

Нефтепродукты с НПЗ Мажейкяй в Литве отныне поставляются в Украину в обход территории Беларуси по новому железнодорожному маршруту через Польшу.

Об этом говорится в официальном сообщении польского нефтяного концерна PKN Orlen, который является владельцем этого НПЗ и управляет им через дочернюю компанию Orlen Lietuva, передает корреспондент Укринформа.

"Маршрут через Польшу является альтернативой для нынешнего, который ведет через Беларусь. Первая партия нефтепродуктов с НПЗ в Мажейкяй уже доставлена по новому маршруту потребителям в Украине ", - говорится в сообщении.

НПЗ в литовском Мажейкяй поставляет нефтепродукты на рынки Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Польши. Предприятие является крупнейшим экспортером и налогоплательщиком в Литве, генерируя 15% поступлений в бюджет страны.

Как сообщалось, поставки нефтепродуктов из Литвы в Украину в 2019 году выросли на 9,4% (до 499 тыс. тонн), а доля литовского топлива на украинском рынке ГП выросла до 7,1%.

Украина не признала результатов президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Это привело к охлаждению отношений с Минском и резким антиукраинским заявлениям Лукашенко.

Украина не ввела экономические санкции против Беларуси и упростила миграционные правила для пребывания граждан Беларуси в Украине.