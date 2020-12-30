Топливо в рознице 30 декабря продолжает дорожать

Розничные операторы 30 декабря повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы «А-95».

В частности, AMIC в среднем подняла цены на бензины на 5 коп./л, ДТ — на 15 коп./л: А-92 в этой сети подорожал до 25,94 грн/л, А-95 — до 26,94 грн/л, ДТ — до 25,91 грн/л. На станциях Shell бензины подорожали на 15-19 коп./л, ДТ — на 27 коп/л.

Сеть АЗК «Укргаздобыча» увеличила стоимость топлива на 40 коп./л: А-92 — до 23,50 грн/л, А-95 — до 24,50 грн/л, ДТ — до 23,50 грн/л. На 10 коп./л бензины подорожали в сети «Катрал».

Mango и Motto подняли цены в среднем на 5-10 коп./л.

Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основная причина — рост цен в Европе. Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы.

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 27,99 0,00 28,99 0,00 27,99 0,00 WOG 27,99 0,00 28,99 0,00 27,99 0,00 Авиас 21,95 0,00 22,95 0,00 23,00 0,00 Укрнафта 22,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 AMIC 25,94 0,05 26,94 0,05 25,91 0,15 Shell 25,64 0,19 27,36 0,15 26,40 0,27 SOCAR 28,48 0,00 29,48 0,00 28,98 0,00 БРСМ-Нафта 22,77 0,00 23,77 0,09 21,99 0,00 Glusco 24,75 0,00 26,75 0,00 25,75 0,00 KLO 25,89 0,00 26,99 0,00 25,39 0,00 Автотранс 24,98 0,00 25,98 0,00 24,48 0,00 UPG 24,10 0,00 25,10 0,00 23,10 0,00 Параллель 27,58 0,00 28,58 0,00 27,58 0,00 Укргаздобыча 23,50 0,40 24,50 0,40 23,50 0,40 Chipo 23,86 0,00 24,86 0,00 23,12 0,00 Катрал 23,79 0,10 24,77 0,10 20,77 0,00 Авантаж 7 21,95 0,00 22,95 0,00 21,35 0,00 Marshal 21,70 0,00 22,70 0,00 20,70 0,00 SUN OIL 22,17 0,00 23,17 0,00 22,03 0,00 Mango 22,49 0,10 23,49 0,10 21,79 0,10 Motto 22,33 0,03 23,33 0,03 21,93 0,05 Средняя цена в Украине: 24,14 0,01 25,18 0,01 24,54 0,01

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 29 по 30 декабря 2020 г., грн/л: