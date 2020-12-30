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Топливо в рознице 30 декабря продолжает дорожать
12:46 30.12.2020 |
Розничные операторы 30 декабря повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы «А-95».
В частности, AMIC в среднем подняла цены на бензины на 5 коп./л, ДТ — на 15 коп./л: А-92 в этой сети подорожал до 25,94 грн/л, А-95 — до 26,94 грн/л, ДТ — до 25,91 грн/л. На станциях Shell бензины подорожали на 15-19 коп./л, ДТ — на 27 коп/л.
Сеть АЗК «Укргаздобыча» увеличила стоимость топлива на 40 коп./л: А-92 — до 23,50 грн/л, А-95 — до 24,50 грн/л, ДТ — до 23,50 грн/л. На 10 коп./л бензины подорожали в сети «Катрал».
Mango и Motto подняли цены в среднем на 5-10 коп./л.
Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основная причина — рост цен в Европе. Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 29 по 30 декабря 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
WOG
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,94
|
0,05
|
26,94
|
0,05
|
25,91
|
0,15
|
Shell
|
25,64
|
0,19
|
27,36
|
0,15
|
26,40
|
0,27
|
SOCAR
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,77
|
0,00
|
23,77
|
0,09
|
21,99
|
0,00
|
Glusco
|
24,75
|
0,00
|
26,75
|
0,00
|
25,75
|
0,00
|
KLO
|
25,89
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
Автотранс
|
24,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
UPG
|
24,10
|
0,00
|
25,10
|
0,00
|
23,10
|
0,00
|
Параллель
|
27,58
|
0,00
|
28,58
|
0,00
|
27,58
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
23,50
|
0,40
|
24,50
|
0,40
|
23,50
|
0,40
|
Chipo
|
23,86
|
0,00
|
24,86
|
0,00
|
23,12
|
0,00
|
Катрал
|
23,79
|
0,10
|
24,77
|
0,10
|
20,77
|
0,00
|
Авантаж 7
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,35
|
0,00
|
Marshal
|
21,70
|
0,00
|
22,70
|
0,00
|
20,70
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,17
|
0,00
|
23,17
|
0,00
|
22,03
|
0,00
|
Mango
|
22,49
|
0,10
|
23,49
|
0,10
|
21,79
|
0,10
|
Motto
|
22,33
|
0,03
|
23,33
|
0,03
|
21,93
|
0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
24,14
|
0,01
|
25,18
|
0,01
|
24,54
|
0,01
|
|
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