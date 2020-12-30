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Нефть 30 декабря дорожает на данных о снижении ее запасов в США
08:45 30.12.2020 |
Мировые цены на нефть в среду утром умеренно растут, данные Американского института нефти (API) о значительном снижении её запасов в США за неделю позитивны для котировок, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.21 EET цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,35%, до 51,41 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,52%, до 48,25 доллара за баррель. Февральский фьючерс на Brent при этом дорожал на 0,39%, до 51,29 доллара за баррель.
В ночь на среду API сообщил о снижении запасов нефти в США за рабочую неделю, закончившуюся 25 декабря, на 4,8 миллиона баррелей.
Продолжает поддерживать котировки нефти и слабый доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) по-прежнему остается на минимальном уровне с начала позапрошлого года, опустившись ниже 90 пунктов. Более слабый доллар делает нефть доступнее при ее покупке в другой валюте.
"Цены на нефть продолжают получать поддержку от слабого доллара и наконец ночью обрели друга в лице данных о запасах API. Этим утром Американский институт нефти сообщил о более значительном снижении запасов нефти по сравнению с прогнозами за неделю по 25 декабря", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего стратега по мировым рынкам Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Официальные данные министерства энергетики США о запасах нефти в стране будут опубликованы вечером. По оценке аналитиков, ведомство сообщит о снижении показателя на 2,6 миллиона баррелей. Эта неделя тем самым может стать третьей подряд, когда происходило снижение запасов, после роста на 15 миллионов баррелей (за неделю по 4 декабря).
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