Финансовые новости
- |
- 29.12.20
- |
- 19:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Cредняя цена автогаза в рознице 29 декабря опустилась ниже 12,40 грн/л
14:23 29.12.2020 |
Розничные сети 29 декабря снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».
На 30 коп./л, до 12,49 грн/л, продукт подешевел на станциях столичной сети KLO. SOCAR, «БРСМ-Нафта» и Chipo снизили цены на 10 коп./л, до 13,03 грн/л, 12,30 грн/л и 12,12 грн/л, соответственно.
На 7 коп/л продукт подешевел в среднем в сетях WOG и AMIC.
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем снизила цены на 3 коп./л, до 11,75–11,77 грн./л. Самое большое снижение цен в этой сети зафиксировано в ВЧеркасской области области, где группа снизила цены на 30 коп./л — до 11,35 грн/л, в некоторых других областях цена уменьшилась на 10-15 коп./л.
На станциях Motto, ZOG и Mango автогаз в среднем подешевел на 2-10 коп/л. (см. табл.).
Средняя стоимость СУГ по Украине 29 декабря составила 12,39 грн/л (–3 коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 28 на 29 декабря грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,12
|
0,00
|
WOG
|
13,07
|
-0,07
|
Авиас
|
11,77
|
-0,03
|
Укрнафта
|
11,75
|
-0,03
|
AMIC
|
12,30
|
-0,07
|
Shell
|
12,61
|
0,00
|
SOCAR
|
13,03
|
-0,10
|
БРСМ-Нафта
|
12,30
|
-0,10
|
Glusco
|
12,71
|
0,00
|
KLO
|
12,49
|
-0,30
|
Автотранс
|
12,98
|
0,00
|
UPG
|
11,95
|
0,00
|
Параллель
|
12,99
|
0,00
|
BVS
|
12,49
|
0,00
|
Chipo
|
12,12
|
-0,10
|
ZOG
|
11,80
|
-0,10
|
Авантаж 7
|
11,68
|
0,00
|
Marshal
|
11,60
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,48
|
0,00
|
Mango
|
11,83
|
-0,02
|
Motto
|
12,13
|
-0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
12,39
|
-0,03
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Еще один год войны на Донбассе. Почему Зеленский не смог вернуть мир
|Шпаргалка для правительства: чем полезны для Украины условия «развода» Британии и ЕС
|Последняя валютная неделя 2020 года началась на межбанке снижением курса доллара на 4 копейки
|Виталий Кулик: «Батьківщина» может объединиться с «Самопоміччю» и Радикальной партией
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине запущена торговля природным газом на рынке «на сутки вперед»
|Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 24 миллиардов
|НБУ зафиксировал отток иностранных инвестиций из Украины в 2020 году
|Госбюджет получил от малой приватизации 2,5 миллиарда, – Минэкономики
|Cредняя цена автогаза в рознице 29 декабря опустилась ниже 12,40 грн/л
|Дефицит средств «Энергоатома» в рамках обновленного ПСО по населению в I кв. 2021г достигнет 4 млрд грн
Это интересно
|Toyota выпустила крошечный электрокар. Он меньше, чем Smart
|США расследует использование телевизоров TCL для слежки за пользователями
|Хакеры могли получить доступ в облако Microsoft
|Huawei придумала свой метод устранения царапин на экране и заднем стекле смартфона
|Китайский холдинг Alibaba стал объектом антимонопольного расследования
|Xiaomi уже стоит более 100 млрд долларов
|Европейские компании будут производить аммиак из возобновляемого водорода