Cредняя цена автогаза в рознице 29 декабря опустилась ниже 12,40 грн/л

Розничные сети 29 декабря снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».

На 30 коп./л, до 12,49 грн/л, продукт подешевел на станциях столичной сети KLO. SOCAR, «БРСМ-Нафта» и Chipo снизили цены на 10 коп./л, до 13,03 грн/л, 12,30 грн/л и 12,12 грн/л, соответственно.

На 7 коп/л продукт подешевел в среднем в сетях WOG и AMIC.

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем снизила цены на 3 коп./л, до 11,75–11,77 грн./л. Самое большое снижение цен в этой сети зафиксировано в ВЧеркасской области области, где группа снизила цены на 30 коп./л — до 11,35 грн/л, в некоторых других областях цена уменьшилась на 10-15 коп./л.

На станциях Motto, ZOG и Mango автогаз в среднем подешевел на 2-10 коп/л. (см. табл.).

Средняя стоимость СУГ по Украине 29 декабря составила 12,39 грн/л (–3 коп./л).