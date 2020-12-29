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Ряд операторов розничного рынка 29 декабря повысили стоимость бензинов и дизельного топлива
12:19 29.12.2020 |
Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».
В сети Glusco топливо подорожало на 20 коп./л: бензин А-92 — до 24,75 грн/л, А-95 — до 26,75 грн/л, ДТ — до 25,75 грн/л. На AMIC бензины подорожали в среднем на 16 коп./л, ДТ – на 18 коп./л.
На станциях KLO бензины прибавили 20 коп./л, до 25,89 грн/л за А-92 и до 26,99 грн/л за А-95. Дизельное топливо в среднем подорожало на 10 коп./л, до 21,74 грн/л. На 50 коп/л все виды топлива подорожали в сети «Параллель».
Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Рур Груп», Chipo, Motto, и Marshal повысили цены на 10-50 коп./л (см. табл.).
В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 29 декабря составила 24,14 грн/л, А-95 подорожал до 25,18 грн/л, ДТ — до 24,53грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 4-5 коп./л.
Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основная причина — рост цен в Европе. Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 28 по 29 декабря 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
WOG
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,88
|
0,16
|
26,88
|
0,16
|
25,76
|
0,18
|
Shell
|
25,44
|
0,00
|
27,21
|
0,00
|
26,13
|
0,00
|
SOCAR
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,77
|
0,08
|
23,68
|
0,00
|
22,00
|
0,25
|
Glusco
|
24,75
|
0,20
|
26,75
|
0,20
|
25,75
|
0,20
|
KLO
|
25,89
|
0,20
|
26,99
|
0,20
|
25,39
|
0,00
|
Автотранс
|
24,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
UPG
|
24,10
|
0,00
|
25,10
|
0,00
|
23,10
|
0,00
|
Параллель
|
27,58
|
0,50
|
28,58
|
0,50
|
27,58
|
0,50
|
Рур груп
|
24,49
|
0,50
|
25,69
|
0,20
|
24,99
|
0,50
|
Chipo
|
23,86
|
0,30
|
24,86
|
0,30
|
23,12
|
0,30
|
Укр-Петроль
|
22,30
|
0,00
|
22,80
|
0,00
|
22,90
|
0,30
|
Авантаж 7
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,35
|
0,00
|
Marshal
|
21,70
|
0,00
|
22,70
|
0,00
|
20,70
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,17
|
0,00
|
23,17
|
0,00
|
22,03
|
0,00
|
Mango
|
22,39
|
0,00
|
23,39
|
0,00
|
21,69
|
0,00
|
Motto
|
22,30
|
0,05
|
23,30
|
0,07
|
21,88
|
0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
24,14
|
0,04
|
25,18
|
0,03
|
24,53
|
0,05
|
|
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