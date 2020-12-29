Ряд операторов розничного рынка 29 декабря повысили стоимость бензинов и дизельного топлива

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».

В сети Glusco топливо подорожало на 20 коп./л: бензин А-92 — до 24,75 грн/л, А-95 — до 26,75 грн/л, ДТ — до 25,75 грн/л. На AMIC бензины подорожали в среднем на 16 коп./л, ДТ – на 18 коп./л.

На станциях KLO бензины прибавили 20 коп./л, до 25,89 грн/л за А-92 и до 26,99 грн/л за А-95. Дизельное топливо в среднем подорожало на 10 коп./л, до 21,74 грн/л. На 50 коп/л все виды топлива подорожали в сети «Параллель».

Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Рур Груп», Chipo, Motto, и Marshal повысили цены на 10-50 коп./л (см. табл.).

В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 29 декабря составила 24,14 грн/л, А-95 подорожал до 25,18 грн/л, ДТ — до 24,53грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 4-5 коп./л.

Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основная причина — рост цен в Европе. Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы.

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 27,99 0,00 28,99 0,00 27,99 0,00 WOG 27,99 0,00 28,99 0,00 27,99 0,00 Авиас 21,95 0,00 22,95 0,00 23,00 0,00 Укрнафта 22,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 AMIC 25,88 0,16 26,88 0,16 25,76 0,18 Shell 25,44 0,00 27,21 0,00 26,13 0,00 SOCAR 28,48 0,00 29,48 0,00 28,98 0,00 БРСМ-Нафта 22,77 0,08 23,68 0,00 22,00 0,25 Glusco 24,75 0,20 26,75 0,20 25,75 0,20 KLO 25,89 0,20 26,99 0,20 25,39 0,00 Автотранс 24,98 0,00 25,98 0,00 24,48 0,00 UPG 24,10 0,00 25,10 0,00 23,10 0,00 Параллель 27,58 0,50 28,58 0,50 27,58 0,50 Рур груп 24,49 0,50 25,69 0,20 24,99 0,50 Chipo 23,86 0,30 24,86 0,30 23,12 0,30 Укр-Петроль 22,30 0,00 22,80 0,00 22,90 0,30 Авантаж 7 21,95 0,00 22,95 0,00 21,35 0,00 Marshal 21,70 0,00 22,70 0,00 20,70 0,00 SUN OIL 22,17 0,00 23,17 0,00 22,03 0,00 Mango 22,39 0,00 23,39 0,00 21,69 0,00 Motto 22,30 0,05 23,30 0,07 21,88 0,08 Средняя цена в Украине: 24,14 0,04 25,18 0,03 24,53 0,05

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 28 по 29 декабря 2020 г., грн/л