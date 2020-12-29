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Цены на нефть растут 29 декабря на ожиданиях по восстановлению спроса
08:13 29.12.2020 |
Мировые цены на нефть во вторник утром растут, трейдеры надеются, что новый пакет экономической помощи США поддержит восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.00 EET цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,43% - до 51,12 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,48%, до 47,85 доллара за баррель. Февральский фьючерс на Brent дорожал на 0,45%, до 51,09 доллара за баррель.
Власти США продолжают поддержку пострадавшей от пандемии коронавируса экономики. Президент страны Дональд Трамп в ночь на понедельник подписал документ о госбюджете на 2021 год, включающий в себя пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов, необходимый, как заявляется, в связи с пандемией коронавируса.
Ситуация с COVID-19 в Соединенных Штатах остается одной из самых тревожных в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в стране за все время превысило 19,2 миллиона человек, а в следующей по списку Индии показатель составляет 10,2 миллиона, при этом в мире количество зараженных составляет уже 81 миллион.
"Перед Новым годом рынки кажутся очень нестабильными, но сегодня они должны найти поддержку за счет... рисковых рынков, так как акции растут на ожиданиях большее значительного стимулирования. Однако для рынка нефти рост может быть ограничен из-за нового варианта COVID", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего стратега по мировым рынкам Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).
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