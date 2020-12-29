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«Мертвый» опт: на топливном рынке наступило предпраздничное затишье
20:25 28.12.2020 |
За последнюю неделю дизельное топливо в Украине подорожало в крупнооптовом сегменте на 170 грн/т, а автомобильные партии - на 11 коп./л. В целом же рынку была присуща стабильность и избыточность запасов. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе «А-95».
По состоянию на 28 декабря средняя стоимость вагонных партий составила 22 730 грн/т, показав рост за неделю на 170 грн/т (+1%).
По станции «Коростень» в понедельник предлагался только белорусский ресурс по 22 800 грн/т. (+300 грн/т за неделю). Как и ранее, с предложениями вагонных партий здесь были замечены ОККО и «Параллель».
Умеренный рост цен наблюдался у «Анвитрейда» в Киеве и Новограде-Волынском: прибавив 200 грн/т за неделю, компания предлагала «трубное» ДТ по 22 750 грн/т и 22 700 грн/т соответственно.
Наиболее сдержанной была «Укртатнафта», показавшая за неделю всего 100 грн в плюсе (23 000 грн/т). Интересно, что околозаводская «тройка» в составе «Альянс Энерго Трейд», Sun Oil и «Альянс Ойл Украина» выставляла заводской ресурс по 22 500-22 650 грн/т.
Наиболее загадочные события традиционно происходили в Николаеве. «Фидея» основную часть недели шла ниже второго здешнего игрока «Алпен Трейд» с отрывом в 900 грн/т и с минимальным ценником на рынке в целом - 22 300 грн/т. Но в понедельник на рынок уже не вышла, что «Алпен Трейд» отметил повышением цены на 550 грн/т, до 23 200 грн/т за неделю.
Тем временем в порту «Пивденный» турецкий ресурс «Анвитрейда» незаметно подорожал на 300 грн/т, до 22 850 грн/т.
По станции «Купянск» «Параллель» начала предлагать волгоградское ДТ. В четверг, 24 декабря, была отмечена цена 22 900 грн/т, в понедельник 28-го - этот ресурс уже не предлагался.
Мелкоптовые партии ДТ за неделю подорожали на 11 коп./л (+1%), до 19,50 грн/л. На терминале в Новограде-Волынском мелкооптовые партии ДТ за неделю выросли в среднем на 10-20 коп./л, «Анвитрейд» задавал ритм на отметке 19,30 грн/л. Но «Решотка» нашла в себе силы предложить тот же продукт по 19,00 грн/л.
Аналогичный ценник выставил и «коростенский» фаворит «Фактор», немного подорожав за неделю.
В столичном регионе средняя цена дизельного топлива выросла на 20 коп./л - до 19,36 грн/л. ЗНГК в Василькове подняла стоимость ДТ на 40 коп./л - до 19,30 грн/л. Также весьма ощутимо, за неделю на 30 коп./л, подрос «Анвитрейд» (19,50 грн/л). А минимальным уровнем отличилась все та же «Решотка» - 19,10-19,15 грн/л, добавив всего 5 коп./л.
На юге «Анвитрейд» набросил 20 коп./л (19,35 грн/л). В Одессе тот же турецкий ресурс, но от «Укртатнафты», вырос всего на 8 коп./л, но был дороже - 19,57 грн/л.
В Николаеве «Алпен Трейд» предлагал турецкое ДТ по цене 19,45 грн/л, накинув сразу 50 коп./л. Это стало возможно после исчезновения «Фидеи»: последняя озвученная ею цена была в четверг, 24 декабря, и она была традиционно минимальной - 18,70 грн/л.
По словам трейдеров, период активного контрактования на праздники уже завершился, и в ближайшее время рынок вряд ли ждут серьезные ценовые изменения. Трейдеры готовятся к «перелитому» январю, когда спрос, вероятно, будет ниже обычного в связи с локдауном.
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