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В Италии предлагается ввести стимулы для перевода автомобилей на автогаз
17:32 28.12.2020 |
Итальянская ассоциация сжиженного углеводородного (LPG/СУГ) и компримированного природного газа (CNG/КПГ) Assogasliquidi предложила правительству страны ввести стимулы в размере до €900 для автовладельцев, желающих перевести автомобили с бензиновыми двигателями Euro 4 и 5 на автогаз.
Целью такой инициативы является модернизация одного из старейших в Европе автопарков, а также достижение целей страны по сокращению вредных выбросов в атмосферу.
Согласно предложению ассоциации, для тех водителей, которые выбирают переход на СУГ и КПГ путем установки соответствующих систем в авторизованных мастерских, предлагается ввести стимулирующие выплаты в размере от €600 до €900 из бюджета.
План бонусов рассчитан на три года и предусматривает выделение средств в размере €300 млн (за вычетом средств, полученных за счет налоговых поступлений, чистые расходы государства составят около €145 млн). Согласно экспертным оценкам, этого должно быть достаточно, чтобы переоборудовать примерно 500 тыс. автомобилей в год.
Во время сильного экономического спада реализация предложений Assogasliquidi принесет пользу не только водителям, но также окажет положительное влияние на весь автомобильный рынок. В частности, она поддержит те компании, которые специализируются на производстве и/или установке комплектов газобалонного оборудования, а также поставках и дистрибуции автогаза.
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