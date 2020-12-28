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Крупные сети АЗС в период с 24 по 28 декабря подняли цены на бензины и дизельное топливо на 15-50 коп
12:44 28.12.2020 |
Об этом сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, все виды топлива на станциях WOG подорожали на 20 коп./л, в сети ОККО — на 25 коп/л. Таким образом, в этих сетях бензин марки А-92 подорожал до 27,99 грн/л, А-95 — до 28,99 грн/л, ДТ — до 27,99 грн/л.
На станциях SOCAR бензины подорожали на 50 коп./л, ДТ — на 1 грн/л: А-92 — до 28,48 грн/л, А-95 — до 29,48 грн/л, ДТ — до 28,48 грн/л. Топливо в сети AMIC подорожало в среднем на 11-15 коп./л: А-92 – до 25,72 грн/л, А-95 – до 26,72 грн/л, ДТ – до 25,57 грн/л.
На станциях Glusco все виды топлива подорожали на 20 коп./л: А-92 — до 24,55 грн/л, А-95 — до 26,55 грн/л, ДТ — до 25,55 грн/л. На 20 коп./л также подняла цены сеть UPG.
На заправках Shell, Автопорт, SUN OIL и Motto цены на топливо выросли на 10-60 коп./л (см. табл.).
В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 28 декабря составила 24,10 грн/л, А-95 подорожал до 25,14 грн/л, ДТ — до 24,48 грн/л. Таким образом, средний рост цен за выходные составил по Украине 9 коп./л.
Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основная причина — рост цен в Европе. Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 24 по 28 декабря 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
27,99
|
0,25
|
28,99
|
0,25
|
27,99
|
0,25
|
WOG
|
27,99
|
0,20
|
28,99
|
0,20
|
27,99
|
0,20
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,72
|
0,11
|
26,72
|
0,11
|
25,57
|
0,15
|
Shell
|
25,44
|
0,20
|
27,21
|
0,20
|
26,13
|
0,20
|
SOCAR
|
28,48
|
0,50
|
29,48
|
0,50
|
28,98
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,69
|
0,00
|
23,69
|
0,00
|
21,75
|
0,01
|
Glusco
|
24,55
|
0,20
|
26,55
|
0,20
|
25,55
|
0,20
|
KLO
|
25,69
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
Автотранс
|
24,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
UPG
|
24,10
|
0,20
|
25,10
|
0,20
|
23,10
|
0,20
|
Параллель
|
27,08
|
0,00
|
28,08
|
0,00
|
27,08
|
0,00
|
Автопорт
|
26,70
|
0,50
|
27,30
|
0,50
|
26,70
|
0,50
|
Chipo
|
23,56
|
0,00
|
24,56
|
0,00
|
22,82
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
22,30
|
0,00
|
22,80
|
0,00
|
22,60
|
0,00
|
Авантаж 7
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,35
|
0,00
|
Marshal
|
21,70
|
0,00
|
22,70
|
0,00
|
20,70
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,17
|
0,14
|
23,17
|
0,14
|
22,03
|
0,03
|
Mango
|
22,39
|
0,00
|
23,39
|
0,00
|
21,69
|
0,00
|
Motto
|
22,25
|
0,13
|
23,23
|
0,17
|
21,80
|
0,15
|
Средняя цена в Украине:
|
24,10
|
0,09
|
25,14
|
0,09
|
24,48
|
0,09
|
|
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