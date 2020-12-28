Крупные сети АЗС в период с 24 по 28 декабря подняли цены на бензины и дизельное топливо на 15-50 коп

Об этом сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, все виды топлива на станциях WOG подорожали на 20 коп./л, в сети ОККО — на 25 коп/л. Таким образом, в этих сетях бензин марки А-92 подорожал до 27,99 грн/л, А-95 — до 28,99 грн/л, ДТ — до 27,99 грн/л.

На станциях SOCAR бензины подорожали на 50 коп./л, ДТ — на 1 грн/л: А-92 — до 28,48 грн/л, А-95 — до 29,48 грн/л, ДТ — до 28,48 грн/л. Топливо в сети AMIC подорожало в среднем на 11-15 коп./л: А-92 – до 25,72 грн/л, А-95 – до 26,72 грн/л, ДТ – до 25,57 грн/л.

На станциях Glusco все виды топлива подорожали на 20 коп./л: А-92 — до 24,55 грн/л, А-95 — до 26,55 грн/л, ДТ — до 25,55 грн/л. На 20 коп./л также подняла цены сеть UPG.

На заправках Shell, Автопорт, SUN OIL и Motto цены на топливо выросли на 10-60 коп./л (см. табл.).

В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 28 декабря составила 24,10 грн/л, А-95 подорожал до 25,14 грн/л, ДТ — до 24,48 грн/л. Таким образом, средний рост цен за выходные составил по Украине 9 коп./л.

Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основная причина — рост цен в Европе. Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы.

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 27,99 0,25 28,99 0,25 27,99 0,25 WOG 27,99 0,20 28,99 0,20 27,99 0,20 Авиас 21,95 0,00 22,95 0,00 23,00 0,00 Укрнафта 22,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 AMIC 25,72 0,11 26,72 0,11 25,57 0,15 Shell 25,44 0,20 27,21 0,20 26,13 0,20 SOCAR 28,48 0,50 29,48 0,50 28,98 1,00 БРСМ-Нафта 22,69 0,00 23,69 0,00 21,75 0,01 Glusco 24,55 0,20 26,55 0,20 25,55 0,20 KLO 25,69 0,00 26,79 0,00 25,39 0,00 Автотранс 24,98 0,00 25,98 0,00 24,48 0,00 UPG 24,10 0,20 25,10 0,20 23,10 0,20 Параллель 27,08 0,00 28,08 0,00 27,08 0,00 Автопорт 26,70 0,50 27,30 0,50 26,70 0,50 Chipo 23,56 0,00 24,56 0,00 22,82 0,00 Укр-Петроль 22,30 0,00 22,80 0,00 22,60 0,00 Авантаж 7 21,95 0,00 22,95 0,00 21,35 0,00 Marshal 21,70 0,00 22,70 0,00 20,70 0,00 SUN OIL 22,17 0,14 23,17 0,14 22,03 0,03 Mango 22,39 0,00 23,39 0,00 21,69 0,00 Motto 22,25 0,13 23,23 0,17 21,80 0,15 Средняя цена в Украине: 24,10 0,09 25,14 0,09 24,48 0,09

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 24 по 28 декабря 2020 г., грн/л