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Цены на нефть 28 декабря перешли к росту на ожиданиях по спросу
12:59 28.12.2020 |
Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к росту и повышаются более чем на 1%, инвесторы обращают внимание на новости о помощи экономике США, что поддерживает перспективы по спросу на нефть, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.51 EET цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,31% - до 52,01 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,45%, до 48,93 доллара за баррель. Февральский фьючерс на Brent дорожал на 1,17%, до 51,89 доллара за баррель. Утром нефть несколько дешевела.
Стоимость нефти днем перешла в "зеленую зону" после утреннего снижения, внимание трейдеров обращено на новости из США по пакету поддержки экономики. Новости о помощи пострадавшей из-за пандемии экономики поддерживают оптимизм рынков по перспективам ее восстановления, что отражается и на прогнозах по спросу на нефть.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса.
В конце декабря объем торгов традиционно несколько снижен из-за рождественских и новогодних праздников. Так, в понедельник закрыты торги в Великобритании, в четверг торги в мире будут частично ограничены, а в пятницу - в основном будут закрыты.
"Поскольку объем торгов снижен в связи с праздничной неделей, нефть, скорее всего, останется без внимания в ближайшие дни. Тем не менее, подписание законопроекта о стимулировании в США с возможностью расширения помощи должно дать поддержку нефтяным ценам на укороченной неделе", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).
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