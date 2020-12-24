Розничные сети с 17 по 24 декабря снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 коп.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, снизила цены в среднем на 13-15 коп./л, до 11,78–11,80 грн/л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Ровенской и Волынской областях, где группа снизила цены на 55 и 50 коп./л, до 11,60 грн/л.

На станциях WOG и ОККО автогаз в среднем подешевел на 16 и 13 коп./л, до 13,14 грн/л и 13,16 грн/л соответственно. «БРСМ-Нафта» и Motto снизили цены на 20 коп./л, до 12,42 и 12,25 грн/л.

Такие сети как AMIC, Shell, SOCAR, «Олас», «Укргаздобыча», Glusco, KLO, UPG, «Параллель», Chipo, Prime, «Авантаж 7» и Marshal снизили цены на 8-30 коп./л (см. табл.).

Средняя стоимость СУГ по Украине 24 декабря составила 12,45 грн/л (–14 коп./л к 17 декабря).

Компания Цена Изм. ОККО 13,16 -0,13 WOG 13,14 -0,16 Авиас 11,80 -0,15 Укрнафта 11,78 -0,13 AMIC 12,38 -0,15 Shell 12,69 -0,15 SOCAR 13,18 -0,30 БРСМ-Нафта 12,42 -0,20 Glusco 12,71 0,00 KLO 12,79 -0,20 Автотранс 12,98 0,00 UPG 12,25 -0,10 Параллель 12,99 -0,17 BVS 12,49 0,00 Chipo 12,22 -0,08 Укргаздобыча 11,79 -0,20 Авантаж 7 11,68 -0,20 Marshal 11,60 -0,10 SUN OIL 12,43 0,00 Mango 11,85 -0,10 Motto 12,25 -0,20 Средняя цена в Украине: 12,45 -0,14

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 на 24 декабря, грн/л: