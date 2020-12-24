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Розничные сети с 17 по 24 декабря снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 коп.
13:34 24.12.2020 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, снизила цены в среднем на 13-15 коп./л, до 11,78–11,80 грн/л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Ровенской и Волынской областях, где группа снизила цены на 55 и 50 коп./л, до 11,60 грн/л.
На станциях WOG и ОККО автогаз в среднем подешевел на 16 и 13 коп./л, до 13,14 грн/л и 13,16 грн/л соответственно. «БРСМ-Нафта» и Motto снизили цены на 20 коп./л, до 12,42 и 12,25 грн/л.
Такие сети как AMIC, Shell, SOCAR, «Олас», «Укргаздобыча», Glusco, KLO, UPG, «Параллель», Chipo, Prime, «Авантаж 7» и Marshal снизили цены на 8-30 коп./л (см. табл.).
Средняя стоимость СУГ по Украине 24 декабря составила 12,45 грн/л (–14 коп./л к 17 декабря).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 на 24 декабря, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,16
|
-0,13
|
WOG
|
13,14
|
-0,16
|
Авиас
|
11,80
|
-0,15
|
Укрнафта
|
11,78
|
-0,13
|
AMIC
|
12,38
|
-0,15
|
Shell
|
12,69
|
-0,15
|
SOCAR
|
13,18
|
-0,30
|
БРСМ-Нафта
|
12,42
|
-0,20
|
Glusco
|
12,71
|
0,00
|
KLO
|
12,79
|
-0,20
|
Автотранс
|
12,98
|
0,00
|
UPG
|
12,25
|
-0,10
|
Параллель
|
12,99
|
-0,17
|
BVS
|
12,49
|
0,00
|
Chipo
|
12,22
|
-0,08
|
Укргаздобыча
|
11,79
|
-0,20
|
Авантаж 7
|
11,68
|
-0,20
|
Marshal
|
11,60
|
-0,10
|
SUN OIL
|
12,43
|
0,00
|
Mango
|
11,85
|
-0,10
|
Motto
|
12,25
|
-0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
12,45
|
-0,14
|
|
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