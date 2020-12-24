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Украинский рынок бензинов приближается к 2 млн. т
12:57 24.12.2020 |
Объем поставок автомобильных бензинов на украинский рынок в январе-ноябре 2020 г. вырос на 8,5%, до 1943,1 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 791 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Внутреннее производство бензинов за отчетный период выросло на 13%, до 940 тыс. т, за счет Кременчугского НПЗ, который, по данным «А-95», нарастил выпуск бензинов на 18%, до 812,1 тыс. т, по сравнению с январем-ноябрем 2019 г.. На Шебелинский завод за 11 месяцев 2020 г. пришлось 127,9 тыс. т, что на 11% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.
Доля украинских бензинов в общем балансе рынка по итогу отчетного периода составила 52% против 53% в январе-ноябре 2019 г..
За 11 месяцев 2020 года импорт бензинов в Украину составил 1 003,2 тыс. т, что на 4,7% больше аналогичного периода прошлого года (958,1 тыс. т). По данным «А-95», белорусские НПЗ увеличили экспорт бензинов, по сравнению с январем-ноябрем 2019 года, на 22%, до 780,5 тыс. т. Отметим, генеральный директор «БНК-Украина» Евгений Поспелов ранее заявил, что на 2021 г. компания сократит поставки бензинов марки А-92 по долгосрочным контрактам на 1,2%, до 16 тыс. т в месяц.
На 27,5%, до 217,6 тыс. т, сократились отгрузки в Украину от НПЗ PNK ORLEN (Литва, Польша), в сравнении с 11 месяцами 2019 г..
Как сообщал enkorr, крупнейший украинский НПЗ «Укртатнафта» на протяжении последних лет ведет борьбу за увеличение рынка автомобильного бензина, который с 2014 года сократился вдвое из-за популярности сжиженного газа. С подачи компании в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается унифицировать акциз на бензин, автогаз и ДТ на уровне €139,5 за 1000 л.
В свою очередь Украинская ассоциация сжиженного газа через своих парламентских лоббистов во главе с Ниной Южаниной зарегистрировали законопроект, который предусматривает фиксирование соотношения ставок акцизного налога на автогаз на уровне 25% от ставки акциза на автомобильные бензины.
«Компромиссным» эксперты называют еще один проект закона, инициатором которого является глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Он предлагает уменьшить акциз на бензин с €213,50 до €169,5 за 1000 л и повысить акциз на СУГ с €52 до €124,50 за 1000 л. При этом акциз на дизельное топливо оставить на текущем уровне - €139,5/1000 л.
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