Крупные сети АЗС в период с 17 по 24 декабря подняли цены на бензины и дизельное топливо на 20-50 коп.

Об этом сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, все виды топлива на станциях WOG подорожали на 80 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 27,79 грн/л, А-95 — до 28,79 грн/л, ДТ — до 27,79 грн/л. В сети ОККО цены выросли на 75 коп./л: «двойка» и ДТ — до 27,74 грн/л, «пятерка» — до 28,74 грн/л.

Топливо в сети AMIC подорожало в среднем на 51-63 коп./л: А-92 – до 25,62 грн/л, А-95 – до 26,62 грн/л, ДТ – до 25,43 грн/л. «БРСМ-Нафта» в среднем подняла цены на бензины на 20 коп./л, ДТ – на 15 коп./л.

На станциях «Параллель» все виды топлива подорожали на 76 коп./л: А-92 — до 27,08 грн/л, А-95 — до 28,08 грн/л, ДТ — до 27,08 грн/л. На 30 коп./л в среднем подняла цены сеть UPG.

На заправках Glusco, KLO, BVS, Chipo, Marshal, SUN OIL, Mango и Motto цены на топливо выросли на 10-60 коп./л (см. табл.).

В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 24 декабря составила 24,01 грн/л, А-95 подорожал до 25,05 грн/л, ДТ — до 24,39 грн/л. Таким образом, средний недельный рост цен составил по Украине 26-27 коп./л.

Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основная причина — рост цен в Европе. С начала ноября по 18 декабря цены на бензин в Европе выросли на $111/т (33%), на ДТ — на $126/т (41%). Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро с 33,4 до 34,2 грн/€. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы.