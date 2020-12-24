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Крупные сети АЗС в период с 17 по 24 декабря подняли цены на бензины и дизельное топливо на 20-50 коп.
12:53 24.12.2020 |
Об этом сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, все виды топлива на станциях WOG подорожали на 80 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 27,79 грн/л, А-95 — до 28,79 грн/л, ДТ — до 27,79 грн/л. В сети ОККО цены выросли на 75 коп./л: «двойка» и ДТ — до 27,74 грн/л, «пятерка» — до 28,74 грн/л.
Топливо в сети AMIC подорожало в среднем на 51-63 коп./л: А-92 – до 25,62 грн/л, А-95 – до 26,62 грн/л, ДТ – до 25,43 грн/л. «БРСМ-Нафта» в среднем подняла цены на бензины на 20 коп./л, ДТ – на 15 коп./л.
На станциях «Параллель» все виды топлива подорожали на 76 коп./л: А-92 — до 27,08 грн/л, А-95 — до 28,08 грн/л, ДТ — до 27,08 грн/л. На 30 коп./л в среднем подняла цены сеть UPG.
На заправках Glusco, KLO, BVS, Chipo, Marshal, SUN OIL, Mango и Motto цены на топливо выросли на 10-60 коп./л (см. табл.).
В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 24 декабря составила 24,01 грн/л, А-95 подорожал до 25,05 грн/л, ДТ — до 24,39 грн/л. Таким образом, средний недельный рост цен составил по Украине 26-27 коп./л.
Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основная причина — рост цен в Европе. С начала ноября по 18 декабря цены на бензин в Европе выросли на $111/т (33%), на ДТ — на $126/т (41%). Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро с 33,4 до 34,2 грн/€. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 17 по 24 декабря 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
27,74
|
0,75
|
28,74
|
0,75
|
27,74
|
0,75
|
WOG
|
27,79
|
0,80
|
28,79
|
0,80
|
27,79
|
0,80
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,62
|
0,51
|
26,62
|
0,51
|
25,43
|
0,63
|
Shell
|
25,24
|
0,30
|
27,01
|
0,30
|
25,93
|
0,36
|
SOCAR
|
27,98
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,69
|
0,20
|
23,69
|
0,20
|
21,74
|
0,15
|
Glusco
|
24,35
|
0,30
|
26,35
|
0,30
|
25,35
|
0,30
|
KLO
|
25,69
|
0,00
|
26,79
|
0,20
|
25,39
|
0,00
|
Автотранс
|
24,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
UPG
|
23,90
|
0,30
|
24,90
|
0,30
|
22,90
|
0,30
|
Параллель
|
27,08
|
0,76
|
28,08
|
0,76
|
27,08
|
0,76
|
BVS
|
24,09
|
0,00
|
25,19
|
0,10
|
23,89
|
0,00
|
Chipo
|
23,56
|
0,52
|
24,56
|
0,52
|
22,82
|
0,32
|
Укр-Петроль
|
22,30
|
0,00
|
22,80
|
0,00
|
22,60
|
0,00
|
Авантаж 7
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,35
|
0,00
|
Marshal
|
21,70
|
0,30
|
22,70
|
0,30
|
20,70
|
0,50
|
SUN OIL
|
22,02
|
0,12
|
23,02
|
0,12
|
22,00
|
0,00
|
Mango
|
22,39
|
0,20
|
23,39
|
0,20
|
21,69
|
0,10
|
Motto
|
22,11
|
0,07
|
23,06
|
0,07
|
21,65
|
0,07
|
Средняя цена в Украине:
|
24,01
|
0,26
|
25,05
|
0,26
|
24,39
|
0,27
|
|
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