Нефть дорожает 24 декабря на оптимизме вокруг спроса

Мировые цены на нефть в четверг утром растут на снижении опасений за спрос после выхода данных о сокращении запасов сырья в США, инвесторы также ждут сделки по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 EET цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,84% — до 51,67 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,79%, до 48,5 доллара за баррель. Февральский фьючерс на Brent тем временем дорожал на 1,07% до 51,76 доллара за баррель.

"Снижение запасов нефти и топлива в США, а также признаки потенциальной сделки по Brexit, которые привели к ослаблению доллара, были хорошей новостью", - цитирует агентство Рейтер старшего менеджера отдела исследований Nissan Securities Хироюки Кикукаву (Hiroyuki Kikukawa).

В среду стало известно, что переговоры Евросоюза и Великобритании по договору о будущем партнёрстве находятся сейчас в завершающей стадии. Позднее СМИ сообщали, что стороны могут объявить о заключении торговой сделки в среду вечером или в четверг утром.

Удешевление доллара поддерживает стоимость "черного золота", поскольку слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, дешевле для владеющих другой валютой инвесторов.