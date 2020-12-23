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Cредняя цена автогаза в рознице 23 декаря опустилась ниже 12,50 грн
13:52 23.12.2020 |
Крупные розничные сети 23 декабря снизили стоимость сжиженного газа в пределах 3–30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
На станциях WOG и ОККО автогаз в среднем подешевел на 15 коп/л, до 13,15 грн/л и 13,16 грн/л соответственно. «БРСМ-Нафта» и Motto снизили цены на 14 и 12 коп./л, до 12,42 и 12,21 грн/л.
Такие сети как AMIC, Shell, «Олас» и «Укргаздобыча» уменьшили ценники на 10-20 коп/л (см. табл).
Средняя стоимость СУГ по Украине 23 декабря составила 12,47 грн/л (–7 коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 22 на 23 декабря грн/л:
|
Компания
|Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,16
|
-0,15
|
WOG
|
13,15
|
-0,15
|
Авиас
|
11,86
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,83
|
0,00
|
AMIC
|
12,41
|
-0,09
|
Shell
|
12,69
|
-0,15
|
SOCAR
|
13,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,42
|
-0,14
|
Glusco
|
12,71
|
0,00
|
KLO
|
12,79
|
0,00
|
Автотранс
|
12,98
|
0,00
|
UPG
|
12,25
|
0,00
|
Параллель
|
12,99
|
0,00
|
Олас
|
11,80
|
-0,15
|
Chipo
|
12,24
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
11,79
|
-0,20
|
Авантаж 7
|
11,68
|
0,00
|
Marshal
|
11,60
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,43
|
0,00
|
Mango
|
11,89
|
0,00
|
Motto
|
12,21
|
-0,12
|
Средняя цена в Украине:
|
12,47
|
-0,07
|
|
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