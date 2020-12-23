Бензины и ДТ 23 декабря подорожали на 10-50 коп./л

Ряд операторов розничного рынка 23 декабря повысили стоимость бензинов и дизельного топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».

В сети Glusco топливо подорожало на 30 коп./л: бензин А-92 — до 24,35 грн/л, А-95 — до 26,35 грн/л, ДТ — до 25,35 грн/л. На AMIC бензины подорожали в среднем на 18 коп./л, ДТ – на 21 коп./л.

На станциях «БРСМ-Нафта» бензины прибавили 20 коп./л, до 22,69 грн/л за А-92 и до 23,69 грн/л за А-95. Дизельное топливо в среднем подорожало на 10 коп./л, до 21,74 грн/л. В среднем на 3 коп./л все виды топлива подорожали на станциях Motto.

Бензины в сети Shell подорожали на 30 коп./л, ДТ — на 36 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 25,24 грн/л, А-95 — до 27,01 грн/л, дизельное топливо — до 25,93 грн/л.

Такие сети как «Катрал», «Олас» и Marshal повысили цены на 10-50 коп./л (см. табл.).