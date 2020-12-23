Финансовые новости
- |
- 23.12.20
- |
- 15:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Бензины и ДТ 23 декабря подорожали на 10-50 коп./л
12:23 23.12.2020 |
Ряд операторов розничного рынка 23 декабря повысили стоимость бензинов и дизельного топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».
В сети Glusco топливо подорожало на 30 коп./л: бензин А-92 — до 24,35 грн/л, А-95 — до 26,35 грн/л, ДТ — до 25,35 грн/л. На AMIC бензины подорожали в среднем на 18 коп./л, ДТ – на 21 коп./л.
На станциях «БРСМ-Нафта» бензины прибавили 20 коп./л, до 22,69 грн/л за А-92 и до 23,69 грн/л за А-95. Дизельное топливо в среднем подорожало на 10 коп./л, до 21,74 грн/л. В среднем на 3 коп./л все виды топлива подорожали на станциях Motto.
Бензины в сети Shell подорожали на 30 коп./л, ДТ — на 36 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 25,24 грн/л, А-95 — до 27,01 грн/л, дизельное топливо — до 25,93 грн/л.
Такие сети как «Катрал», «Олас» и Marshal повысили цены на 10-50 коп./л (см. табл.).Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 22 по 23 декабря 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
WOG
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,49
|
0,18
|
26,49
|
0,18
|
25,26
|
0,21
|
Shell
|
25,24
|
0,30
|
27,01
|
0,30
|
25,93
|
0,36
|
SOCAR
|
27,98
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,69
|
0,20
|
23,69
|
0,20
|
21,74
|
0,10
|
Glusco
|
24,35
|
0,30
|
26,35
|
0,30
|
25,35
|
0,30
|
KLO
|
25,69
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
Автотранс
|
24,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
UPG
|
23,90
|
0,00
|
24,90
|
0,00
|
22,90
|
0,00
|
Параллель
|
26,82
|
0,00
|
27,82
|
0,00
|
26,82
|
0,00
|
Катрал
|
23,19
|
0,10
|
24,17
|
0,10
|
20,77
|
0,00
|
Chipo
|
23,56
|
0,00
|
24,56
|
0,00
|
22,82
|
0,00
|
Олас
|
23,60
|
0,20
|
24,60
|
0,20
|
22,90
|
0,50
|
Авантаж 7
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,35
|
0,00
|
Marshal
|
21,70
|
0,30
|
22,70
|
0,30
|
20,70
|
0,50
|
SUN OIL
|
22,02
|
0,00
|
23,02
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
Mango
|
22,19
|
0,00
|
23,19
|
0,00
|
21,59
|
0,00
|
Motto
|
22,08
|
0,03
|
23,03
|
0,03
|
21,61
|
0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
23,93
|
0,03
|
24,97
|
0,03
|
24,31
|
0,03
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Голобуцкий: У Коломойского и Ахметова во влиянии на «слуг народа» пока паритет
ТОП-НОВОСТИ
|Комитет Рады выразил недоверие главе Минобороны Тарану и направил соответствующее письмо президенту
|Успокоить Коломойского: Почему Витренко назначили и.о. министра в авральном порядке
|Заблудился по пути. Как Зеленский ошибся со строительством дорог в 36 раз
|Курс доллара на межбанке взлетел из-за вируса-мутанта и бюджетных выплат украинским предприятиям
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Долги украинцев по микрокредитам выросли за год на 7% - Опендатабот
|Cредняя цена автогаза в рознице 23 декаря опустилась ниже 12,50 грн
|Цены на нефть 23 декабря стабилизировались перед статистикой по запасам в США
|Бензины и ДТ 23 декабря подорожали на 10-50 коп./л
|Баланс рынка дизельного топлива в ноябре 2020 г. составил 664 тыс. т, что на 7% больше показателя ноября прошлого года
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.12.20
Это интересно
|Китай успешно вывел в космос пять спутников с помощью ракеты CZ-8, которая в будущем станет многоразовой
|В течение двух лет Aston Martin представит десять новинок
|Мошенники выпустили вредоносное приложение под видом мобильной версии Cyberpunk 2077
|Audi готовит таинственную модель с «революционным» дизайном
|Первый в мире смартфон с подэкранной камерой поступил в продажу во многих странах мира
|Электромобиль Apple Car выйдет вместе с iPhone 13 в сентябре 2021
|Porsche выпустила детские кресла нового поколения