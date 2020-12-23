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Баланс рынка дизельного топлива в ноябре 2020 г. составил 664 тыс. т, что на 7% больше показателя ноября прошлого года
11:46 23.12.2020 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Рост рынка был обеспечен как за счет внутреннего производства, так и благодаря увеличению импортных поставок, преимущественно из Беларуси.
В ноябре 2020 г. производство украинских НПЗ, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., показало 30%-й рост — до 93,8 тыс. т. За счет этого их доля в балансе рынка по итогу месяца выросла до 14,1% против 11,5% годом ранее.
Основной рост внутреннего производства продемонстрировал Кременчугский НПЗ («Укртатнафта»), увеличив выпуск ДТ на 35%, до 87,9 тыс. т. Напомним, увеличение переработки на заводе стало следствием сокращения выпуска авиакеросина, а также прекращения выпуска мазута.
Усилила свои импортные позиции Беларусь. Ее НПЗ в прошлом месяце отправили в Украину 251 тыс. т дизтоплива, что на 31,6% больше объема ноября-2019. Скачек в ноябре, как и в октябре текущего года, объясняется низким объемом импорта в аналогичные месяцы 2019 г. по причине ремонтных работ на предприятиях.
Кроме того, под конец года белорусские компании закрывают свои контрактные обязательства, согласно которым они должны поставлять ежемесячно в Украину только по долгосрочным контрактам порядка 180 тыс. т ресурса, без учета спотовых продаж. Впрочем, из-за проблем с поставками российской нефти на заводы в первые месяцы 2020 г. договора выполнялись только наполовину. Так, в январе-марте 2020 г. в Украину импортировалось порядка 80-90 тыс. т ДТ.
Импорт российского ресурса за отчетный месяц составил 214 тыс. т, что на 7% больше показателя ноября прошлого года (199,6 тыс. т). При этом железнодорожные поставки дизтоплива сократились на 15%, до 54,4 тыс. т, а поставки через белорусский трубопроводный терминал в Гомеле уменьшились на 44,5%, до 75,3 тыс. т. Между тем нарастить поставки ресурса из РФ удалось за счет прямых поставок по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс» (84,8 тыс. т).
В ноябре 2020 г. импортные поставки дизельного топлива из Литвы составили 61,5 тыс. т, что практически соответствует показателю ноября 2019 г. (60,2 тыс. т.), а импорт через морские порты в прошлом месяце просел более чем в два раза, до 42,2 тыс. т.
Суммарно за 11 месяцев 2020 г. объем рынка дизельного топлива составил 6,739 млн т, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период 2019 г. (6,414 млн т).
Напомним, в ходе конференции LPG Ukraine 2020 генеральный директор «БНК-Украина» Евгений Поспелов заявил, что на следующий год компания реализовала по долгосрочным контрактам все дизельное топливо, увеличив и объемы, и цену. По его словам, ежемесячные объемы по ДТ выросли до 200 тыс. т. в месяц (2,1 млн т в год), что на 8,5% больше показателя текущего года.
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