Нефть 23 декабря дешевеет более чем на 1%

Мировые цены на нефть в среду утром опускаются на 1,4% на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,44% - до 49,36 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,4%, до 46,36 доллара за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2,7 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 3,25 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,2 миллиона баррелей.

"Цены на нефть упали после очередного роста запасов, - это соль на раны нефтяного рынка", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитика Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Рост случаев коронавируса также продолжает оказывать серьезное давление на нефтяной спрос. Так, в США, по подсчетам агентства, всего за шесть дней было зарегистрировано более миллиона новых случаев.