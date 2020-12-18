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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Средняя стоимость сжиженного газа самовывозом за неделю (11-18 декабря) снизилась еще на 275 грн/т и составила 18 350 грн/т

21:52 18.12.2020 |

Нефть и безнин

 

Об этом сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на собственный мониторинг.

В пятницу, 18 декабря, стоимость ресурса в Киевской области с ГНС составляла 17 900-18 100 грн/т, что на 200-300 грн/т ниже цен в конце прошлой недели. Так, сегодня по 18 100 грн/т предлагали СУГ LPG Progress с Переяславской ГНС и «Санта Моторс» - с Барышевской. В Житомирской и Черниговской областях цены на СУГ составили 17 900-18 000 грн/т. На Коростене сделки заключались по 17 500 грн/т.

В Харьковской области стоимость газа снизилась на 400-500 грн/т, по сравнению с прошлой пятницей, и составила 17 800-18 200 грн/т. В частности, «Газтрон» предлагает ресурс по 18 100-18 200 грн/т, а «Гран-при Ойл» торговал на Купянске по 17 200 грн/т.

Цены на сжиженный газ в Полтавской области находятся в диапазоне 17 700-18 100 грн/т. По верхней цене торговал «Автотранс», снизив стоимость ресурса, по сравнению с прошлой пятницей, на 100 грн/т.

В Одессе «Укртатнафта», по словам участников рынка, реализует ресурс по 18 700 грн/т, что ниже установленной цены в прайсе на 300 грн/т. В Николаевской области цены остались на уровне прошлой недели. В частности, «Надежда» не изменила прайсовую стоимость и предлагала газ по 18 900 грн/т, а «Еврогазгрупп» продавала тяжелый продукт (80% бутана) по 18 500-18 600 грн/т.

Компания «Авантаж» торговала ресурсом в Хмельницкой области по 18 600 грн/т.

Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению, во Львовской области на Радехове и Заворичах цены СУГ выросли на 300 грн/т, до 19 000 грн/т. По такой же цене предлагают газ и в Ивано-Франковской области (Братковцы). При этом «Укрспецтрансгаз» с Долины торговал еще на 300 грн/т дороже - по 19 300 грн/т.

Как сообщал enkorr, оптовые партии автогаза начали дешеветь во второй половине ноября. За этот период падение цены составило 1 250 грн/т.
По материалам: EnKorr
 

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