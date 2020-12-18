Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Крупные сети АЗС в период с 11 по 18 декабря подняли цены на бензины и дизельное топливо на 20-50 коп
12:52 18.12.2020 |
Об этом сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
Бензины в сети KLO подорожали на 40-50 коп./л: А-92 – до 25,69 грн/л, А-95 – до 26,59 грн/л, ДТ – до 25,39 грн/л. «БРСМ-Нафта» в среднем подняла цены на бензины на 20 коп./л, на ДТ – на 46 коп./л.
На станциях Shell все виды топлива подорожали на 20-60 коп./л: А-92 — до 24,94 грн/л, А-95 — до 26,71 грн/л, ДТ — до 25,56 грн/л. На 23-25 коп./л в среднем подняла цены сеть AMIC.
На заправках BVS, Marshal, Mango и Motto цены на топливо выросли на 20–40 коп./л (см. табл.).
В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 18 декабря составила 23,76 грн/л, А-95 подорожал до 24,80 грн/л, ДТ — до 24,13 грн/л. Таким образом, средний недельный рост цен составил по Украине 4-7 коп./л.
Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основным фактором, который повлиял на увеличение его стоимости, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 11 по 18 декабря 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
WOG
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,26
|
0,25
|
26,26
|
0,25
|
24,94
|
0,23
|
Shell
|
24,94
|
0,50
|
26,71
|
0,20
|
25,56
|
0,60
|
SOCAR
|
27,98
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,49
|
0,20
|
23,49
|
0,20
|
21,64
|
0,46
|
Glusco
|
24,05
|
0,00
|
26,05
|
0,00
|
25,05
|
0,00
|
KLO
|
25,69
|
0,50
|
26,59
|
0,40
|
25,39
|
0,50
|
Автотранс
|
24,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
UPG
|
23,60
|
0,00
|
24,60
|
0,00
|
22,60
|
0,00
|
Параллель
|
26,32
|
0,00
|
27,32
|
0,00
|
26,32
|
0,00
|
BVS
|
24,09
|
0,30
|
25,14
|
0,35
|
23,89
|
0,20
|
Chipo
|
23,04
|
0,00
|
24,04
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
22,30
|
0,00
|
22,80
|
0,00
|
22,60
|
0,00
|
Авантаж 7
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,35
|
0,00
|
Marshal
|
21,40
|
0,30
|
22,40
|
0,30
|
20,20
|
0,30
|
SUN OIL
|
21,90
|
0,00
|
22,90
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
Mango
|
22,19
|
0,20
|
23,19
|
0,20
|
21,59
|
0,40
|
Motto
|
22,05
|
0,18
|
23,00
|
0,13
|
21,58
|
0,35
|
Средняя цена в Украине:
|
23,76
|
0,05
|
24,80
|
0,04
|
24,13
|
0,07
|
|
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