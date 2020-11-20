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Переход Китая на электромобили ускорит окончание нефтяной эры
14:23 20.11.2020 |
Агрессивный переход Китая на электромобили может сократить рост мирового спроса на нефть на 70% к 2030 г. и ускорит окончание нефтяной эры, согласно только что опубликованному исследованию аналитического центра Carbon Tracker, передает Reuters.
Отмечается, что в течение 10 лет Китай сможет сэкономить более $80 млрд на ежегодных расходах на импорт нефти, поскольку транспортные средства на новых источниках энергии (NEV) становятся все более конкурентоспособными на местном автомобильном рынке.
Расчеты аналитического центра основывались на «консервативном» сценарии Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому к 2030 г. на электромобили будут приходиться 40% общих продаж автомобилей в Китае и 20% продаж в Индии и других развивающихся рынках.
Стоимость импорта нефти, необходимой для заправки среднего автомобиля, в 10 раз выше, чем стоимость солнечного оборудования, необходимого для зарядки электромобиля, отметили в Carbon Tracker.
«Это простой выбор между растущей зависимостью от дорогой нефти, добываемой иностранным картелем, или внутренней электроэнергией, производимой из возобновляемых источников, цены на которую постоянно снижаются», - сказал Кингсмилл Бонд, стратег Carbon Tracker и ведущий автор отчета.
Электромобили являются ключевым компонентом усилий Китая по сокращению выбросов парниковых газов, вызывающих потепление климата, и улучшению качества воздуха в собственных городах. Индия также ставит амбициозные цели по продажам электромобилей на 2030 г..
Китай еще не установил дату, когда он запретит производство и продажу традиционных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, но официальный представитель отрасли заявил в прошлом месяце, что к 2035 г. на долю NEV будет приходиться 50% всех продаж новых автомобилей. Оставшаяся доля продаж придется на гибридные автомобили.
Как сообщал enkorr, Hyundai Motor Company вместе с региональными партнерами возглавит развитие экосистемы коммерческих автомобилей на водородных топливных элементах (FCEV) в Китае. К 2030 г. Пекин планирует выпустить на китайские дороги 1 млн электромобилей на водородных топливных ячейках.
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