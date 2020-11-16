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Porsche инвестирует в синтетическое топливо
13:35 16.11.2020 |
Немецкая компания Porsche инвестирует в разработку синтетического топлива, которым можно было бы заправлять автомобили с двигателем внутреннего сгорания даже после их запрета.
Поскольку перспектива тотального запрета автомобилей с двигателем внутреннего сгорания становится всё более реальной, одни производители занимаются разработкой электрокаров, а другие думают, как продлить жизнь машинам с привычными нам силовыми установками. Некоторые, впрочем, считают, что одно другому не мешает: как рассказал в интервью изданию Hagerty глава марки Оливер Блюм, кроме выпуска электромобилей Porsche инвестирует в синтетическое топливо. Это необходимо, чтобы продлить срок эксплуатации классическим моделям, около 70% которых, по словам топ-менеджера, до сих пор находятся в эксплуатации.
Биотопливо позволит сохранить жизнь винтажным Porsche даже в «экологически чистом» будущем. Для этого даже не потребуется придумывать новую инфраструктуру - можно использовать обычные автозаправочные станции, которые когда-нибудь всё равно останутся без дела. Синтетическое топливо планируется изготавливать из полностью возобновляемых источников энергии. Существующие сегодня образцы биотоплива в среднем обходятся в 10 долларов за литр, но через 10 лет, по оценкам Блюма, при серийном производстве стоимость литра можно будет опустить примерно до двух долларов.
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