Финансовые новости
- |
- 04.08.20
- |
- 12:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Первую в мире водородную заправку для пассажирских поездов построят в Германии
12:17 04.08.2020 |
Первая в мире водородная заправочная станция для пассажирских поездов будет построена в Бремерверде, Нижняя Саксония, Германия. В конце февраля был успешно завершен 18-месячный этап испытаний для первых двух поездов, и в настоящее время проект мобильности вступает в следующую стадию, строительство начнется в сентябре этого годаДепозитные ставки в банках Украины..
После завершения строительства, ожидаемого в середине 2021 г., станция заправки водородом заменит существующее мобильное решение для заправки. С пропускной способностью около 1600 кг водорода в день, это номинально одна из крупнейших водородных заправочных станций в мире. С начала 2022 г. 14 региональных поездов на водородном топливе, поставляемых компанией Alstom, будут заправляться там ежедневно и круглосуточно, если это необходимо. Многоэлементные поезда смогут работать без выбросов в течение всего дня в сети EVB, заполняя только один резервуар. Зоны расширения на АЗС позволят производить водород на площадке позже с использованием электролиза и регенеративного электричества.
Газо- и инжиниринговая компания Linde будет строить и эксплуатировать водородную заправочную станцию возле станции Бремерверде от имени региональной транспортной компании Нижней Саксонии (LNVG). Другими партнерами проекта являются производитель железнодорожных транспортных средств Alstom, Нижняя Саксония и Elbe-Weser Railways and Transport Company (EVB).
Проект субсидируется в рамках национальной инновационной программы по водородным технологиям и технологиям топливных элементов Федерального министерства транспорта, Digital Infrastructure NOW GmbH будет координировать финансирование, а за реализацию проекта будет отвечать Jülich (PtJ).
Linde - ведущая мировая компания по промышленным газам и инжинирингу. Его промышленные газы используются во многих областях, в том числе для получения чистого топлива.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Без новых лиц, но со сказками. Как Зе-команда идет на местные выборы
ТОП-НОВОСТИ
|Сбить рейтинг президента до 15%: Кто и зачем развернул кампанию против Ермака
|Виталий Портников: Кравчук - из поколения президентов, которые поддались на удочку Кремля
|Новый контролер. Станет ли сжиженный газ лучше по указке правительства
|«Торговля на крови»-2: Почему Россия поддержит идею свободной экономической зоны «Донбасс»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Первую в мире водородную заправку для пассажирских поездов построят в Германии
|Золото 4 августа торгуется у рекордных значений на опасениях вокруг COVID-19
|Нефть дешевеет 4 августа после уверенного роста накануне
|ГНС разрабатывает механизм проверки действительности фискальных чеков через «Дию»
|Набсовет назначил Кудрицкого главой правления Укрэнерго
Это интересно
|Lamborghini показала 830-сильный гиперкар Essenza SCV12
|SpaceX успешно вернула корабль Crew Dragon с космонавтами на борту на Землю
|17-летний подросток из Флориды задержан по подозрению во взломе Twitter
|Kia представила новый Carnival
|Amazon вложит свыше $10 млрд в создание сети спутникового интернета
|27 менеджеров пирамиды PlusToken арестованы в Китае. Ущерб превысил $5,8 млрд
|Panasonic рассчитывает повысить удельную энергоемкость аккумуляторов для Tesla на 20%