Первую в мире водородную заправку для пассажирских поездов построят в Германии

Первая в мире водородная заправочная станция для пассажирских поездов будет построена в Бремерверде, Нижняя Саксония, Германия. В конце февраля был успешно завершен 18-месячный этап испытаний для первых двух поездов, и в настоящее время проект мобильности вступает в следующую стадию, строительство начнется в сентябре этого годаДепозитные ставки в банках Украины..

После завершения строительства, ожидаемого в середине 2021 г., станция заправки водородом заменит существующее мобильное решение для заправки. С пропускной способностью около 1600 кг водорода в день, это номинально одна из крупнейших водородных заправочных станций в мире. С начала 2022 г. 14 региональных поездов на водородном топливе, поставляемых компанией Alstom, будут заправляться там ежедневно и круглосуточно, если это необходимо. Многоэлементные поезда смогут работать без выбросов в течение всего дня в сети EVB, заполняя только один резервуар. Зоны расширения на АЗС позволят производить водород на площадке позже с использованием электролиза и регенеративного электричества.

Газо- и инжиниринговая компания Linde будет строить и эксплуатировать водородную заправочную станцию возле станции Бремерверде от имени региональной транспортной компании Нижней Саксонии (LNVG). Другими партнерами проекта являются производитель железнодорожных транспортных средств Alstom, Нижняя Саксония и Elbe-Weser Railways and Transport Company (EVB).

Проект субсидируется в рамках национальной инновационной программы по водородным технологиям и технологиям топливных элементов Федерального министерства транспорта, Digital Infrastructure NOW GmbH будет координировать финансирование, а за реализацию проекта будет отвечать Jülich (PtJ).

Linde - ведущая мировая компания по промышленным газам и инжинирингу. Его промышленные газы используются во многих областях, в том числе для получения чистого топлива.