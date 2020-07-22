Политика ОПЕК+ чревата новым конфликтом между Москвой и Эр-Риядом

Последние заявления министров энергетики России и Саудовской Аравии косвенно говорят о том, что между Москвой и Эр-Риядом назревает конфликт, который может перерасти в новую ценовую войну.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман 20 июля в интервью изданию Al Arabiya заявил, что соглашение о сокращении нефтедобычи ОПЕК+ будет продлено до конца 2021 или даже до начала 2022 года. Он добавил, что альянсу «еще предстоит пройти долгий путь, но действие [сделки ОПЕК+] будет пролонгировано». Эта новость еще не переварена рынками, но уже демонстрирует возможный раскол во взглядах в группе ОПЕК+.

Заявления принца Абдулазиза контрастирует с высказываниями министра энергетики РФ Александра Новака. Выступая 15 июля с речью на открытии заседания Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC), он заявил, что начинающееся 1 августа замедление сокращения нефтедобычи группой ОПЕК+ с 9,6 до до 7,7 млн барр./сут. (б/с) оправдано и соответствует рыночным тенденциям. Тем самым Новак показал, что взгляды России, похоже, базируются на чрезмерном оптимизме в отношении возможного увеличения глобального спроса на нефть и нефтепродукты.

Нефтяная стратегия Саудовской Аравии критикуется даже внутри страны, поскольку доходы от экспорта черного золота продолжают падать. Официальные данные, предоставленные Эр-Риядом и Объединенной инициативой в области данных об организациях (JODI), показывают, что общий объем экспорта из королевства, включая нефть и нефтепродукты, в мае сократился до 7,48 млн б/с против 11,34 млн б/с в апреле. Экспорт в июне и июле может оказаться еще ниже.

Между тем итоги ежемесячного заседания JMMC демонстрируют растущее желание России и некоторых членов ОПЕК смягчить действующее соглашение о сокращении добычи. При этом борьба за власть внутри альянса маскируется обменом любезностями в СМИ.

Мировые СМИ уже показали отсутствие критического анализа основных событий внутри ОПЕК+. Нынешнее ослабление сокращений производства является признаком слепой веры в восстановление мировой экономики в ближайшие месяцы. Но оно опирается на шаткие основы, поскольку вторая волна COVID-19 уже показывает свое уродливое лицо.

К тому же основы спроса на нефть остаются слабыми, если не сказать больше, а рассказ о восстановлении мировой экономики в настоящее время используется для того, чтобы поддержать смягчение сокращения производства.

В 2021 г. ОПЕК+ планирует увеличить общий объем добычи еще на 1,9 млн б/с (с 1 января 2021 г. сокращение производства составит 5,8 млн б/с, - ek). Однако движущей силой таких устремлений является потребность в увеличении доходов, а не в стабилизации рынка. Оптимизм в отношении V-образного восстановления подпитывают позитивные новости из Китая и отмена крупных блокировок в Европе. Однако реальное восстановление экономики остается хрупким. Даже в своем собственном отчете ОПЕК предупреждает, что рынки нефти останутся несбалансированными, особенно если вторая волна COVID-19 затормозит восстановление мировой экономики.

Решение ОПЕК+ об увеличении добычи является однобоким решением. Оно подтолкнет к аналогичному шагу другие нефтедобывающие страны, которые начнут борьбу за долю рынка.

Угроза W-образного восстановления рынков очевидна. Спрос в зоне ОЭСР искусственно поддерживается вливанием триллионов евро и долларов. Негативные признаки реального экономического влияния COVID в Европе начинают проявляться по мере увеличения числа банкротств и уровня безработицы. Но главная опасность, которую не замечают в ОПЕК+, заключается в том, что рост экономики Китая напрямую зависит от его экспорта на рынки ОЭСР.