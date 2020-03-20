Цены на нефть растут 20 марта после заявлений Трампа

Мировые цены на нефть замедлили рост, но остаются в плюсе после заявлений американского президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. Рост продолжается вторую торговую сессию подряд.

По состоянию на 7.43 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,7% - до 28,67 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,51%, до 26,32 доллара за баррель. Ранее в пятницу цены росли на 3-5%.

Нефть отыгрывает предыдущий обвал цен до минимумов с начала 2000-х годов. В четверг цены WTI подскочили более чем на 30%, Brent - на 16%. Инвесторы обратили внимание на заявления Трампа о том, что США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в "нужное время", а пока пытаются найти "нечто среднее" между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности.

Кроме того, США объявили, что закупят 77 миллионов баррелей нефти на внутреннем рынке для стратегического резерва.

"Такие действия, если они будут реализованы, снизят объемы мировых и внутренних поставок и помогут поддержать цены в ближайшей перспективе", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Goldman Sachs.

Нефтяной рынок остается крайне волатильным после распада сделки ОПЕК+ и на фоне пандемии коронавируса, которая угрожает мировой экономике в целом и спросу на сырье в частности.