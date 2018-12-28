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В Украине 28 декабря начался новый виток снижения цен на АЗС
12:47 28.12.2018 |
Сети WOG и ОККО 28 декабря снизили стоимость бензина и дизельного топлива на 50 коп./л - 1 грн/л, начав тем самым новый виток обвала розничных цен. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95»
WOG понизил цены бензинов на 50 коп./л, а ДТ - на 1 грн/л. В этой сети стоимость А-92 опустилась до 29,49 грн/л, А-95 - до 30,49 грн/л, что является минимумом с декабря 2017 г. Стоимость ДТ на станциях WOG впервые с августа 2018 г. опустилась ниже 30 грн/л.
ОККО, наоборот, снизила цены бензинов на 1 грн/л, а ДТ - на 50 коп./л. А-92 на ОККО предлагается по 28,99 грн/л, А-95 - по 29,99 грн/л (минимум с декабря 2017 г.). Дизельное топливо на АЗС ОККО впервые с сентября 2018 г. подешевело до 30,49 грн/л.
Также на 75 коп./л опустила цены на все виды топлива сеть Glusco, предлагая бензины А-92 по 28,00 грн/л, А-95 и ДТ - по 29,00 грн/л. На 50 коп./л подешевело топливо на станциях сети UGP (см. табл.)
Как сообщал enkorr, последний раз ОККО и WOG снижали цены на АЗС 19 декабря, опустив стоимость бензина на 1 грн/л, а ДТ - на 50 коп./л. На следующий день после этого, 20 декабря, на 1 грн/л опустила цены и группа «Приват», управляющая крупнейшей в стране сетью АЗС. Снижение поддержали и остальные участинки рынка.
Напомним, розничные цены бензина и ДТ падают с ноября. За два месяца бензин на ОККО подешевел на 5 грн/л, ДТ - на 3 грн/л. WOG за этот период снизил цены бензина на 4,5 грн/л, на ДТ - на 3,5 грн/л.
По словам директора «А-95» Сергея Куюна, розничные цены имеют потенциал к снижению еще на 2,5 грн/л.
Динамика розничных цен на бензин и ДТ в сетях АЗС 28/27 декабря, грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
28 дек
|
Изм.
|
28 дек
|
Изм.
|
28 дек
|
Изм.
|
28 дек
|
Изм.
|
ОККО
|
28,99
|
-1,00
|
29,99
|
-1,00
|
30,99
|
-1,00
|
30,49
|
-0,50
|
WOG
|
29,49
|
-0,50
|
30,49
|
-0,50
|
31,49
|
-0,50
|
29,99
|
-1,00
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
AMIC
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
Shell
|
28,40
|
0,00
|
30,22
|
0,00
|
32,72
|
0,00
|
30,03
|
0,00
|
SOCAR
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,82
|
0,00
|
27,82
|
0,00
|
29,02
|
0,00
|
27,23
|
0,00
|
Glusco
|
28,00
|
-0,75
|
29,00
|
-0,75
|
30,00
|
-0,75
|
29,00
|
-0,75
|
Автотранс
|
27,98
|
-0,30
|
29,83
|
-0,15
|
31,98
|
0,00
|
29,03
|
-0,35
|
KLO
|
28,99
|
0,00
|
29,69
|
0,00
|
30,39
|
0,00
|
30,19
|
0,00
|
UPG
|
26,90
|
-0,50
|
27,90
|
-0,50
|
30,20
|
-0,50
|
27,40
|
-0,50
|
Параллель
|
28,16
|
0,00
|
30,46
|
0,00
|
x
|
x
|
30,46
|
0,00
|
Надежда
|
29,74
|
0,00
|
30,69
|
0,00
|
31,79
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Chipo
|
27,52
|
-0,43
|
28,39
|
-0,05
|
31,29
|
0,00
|
27,89
|
-0,30
|
Маркет
|
27,27
|
0,00
|
28,28
|
0,00
|
x
|
x
|
27,99
|
0,00
|
Катрал
|
26,97
|
-0,10
|
28,27
|
-0,10
|
28,29
|
-0,10
|
27,97
|
-0,10
|
Нефтек
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
30,19
|
0,00
|
Mango
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
26,69
|
-0,10
|
27,60
|
-0,35
|
x
|
x
|
27,50
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,29
|
-0,19
|
29,37
|
-0,19
|
30,38
|
-0,25
|
29,28
|
-0,21
|
|
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